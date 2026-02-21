3 секретных места под Киевом, где от красоты перехватывает дыхание (фото)

Украинка по имени Анна рассказала, куда поехать из Киева на один день, чтобы перезагрузиться. Не обязательно искать горы или море, можно отдохнуть душой и в более близких местах.

В Instagram женщина рассказала об опыте посещения интересных локаций возле столицы, часть из которых даже бесплатные.

Где отдохнуть под Киевом

Парк скульптур Абрамовича

с. Новая Богдановка, примерно 32 км от м. Лесная, мин. 30 от Киева.

Более 20 скульптур украинских художников под открытым небом. Вход в парк бесплатный. Огромная территория, есть парковка.

"Когда мы гуляли по территории, не встретили ни одного человека", — рассказала автор видео.

Парк скульптур Абрамовича Фото: Instagram

Парк скульптур Абрамовича Фото: Instagram

Парк скульптур Абрамовича Фото: Instagram

Семейная ферма "Під стріхою"

с. Новая Богдановка, Киевская обл.

"Волшебное место с необычными животными, которое понравится и детям, и взрослым. Попасть в него можно прямо через парк", — рассказала киевлянка.

Это небольшая семейная ферма, которую с любовью держат супруги.

Вход бесплатный. Можно задонатить на вкусности для животных. Здесь живут бычки, коровки, курочки, овцы, котики и даже кудрявые свинки.

Семейная ферма Фото: Instagram

Кудрявые свинки Фото: Instagram

"Дом хаски"

с. Кладьковка, Черниговская обл.

Катание на собачках — 20 мин, маршрут — примерно 3 км, стоимость — 2000 грн с человека. Бронирование обязательно.

"Важный нюанс: лучше приезжать раньше или в будни, потому что в выходные под конец дня собачки устают", — отметила киевлянка.

На территории также есть лошадки, олени, альпаки, овцы, котики. Экскурсия — 200 грн с человека.

Можно остаться на ночь. Домики — от 5000 грн за ночь (в зависимости от количества людей).

"Катание на хаски — это чистый детский восторг. Собачки просто невероятные и контактные", — говорит Анна.

"Дом хаски" Фото: Instagram

"Оказывается, чтобы выдохнуть, не всегда нужны горы. Иногда достаточно одного хорошо спланированного дня и классной компании", — резюмировала автор видео.

Реакция сети

В комментариях украинцы с восторгом отреагировали на такие локации:

"Как раз собираемся в дом хаски, а доедем ли. Замечательное место и все локации классные".

"Замечательная прогулка".

"Даже не слышала о парке скульптур! Замечательный обзор".

"Кудрявые свинки. Капец".

