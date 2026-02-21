Поддержите нас UA
3 секретных места под Киевом, где от красоты перехватывает дыхание (фото)

Киевлянка раскрыла интересные локации, где отдохнуть на выходных
Киевлянка показала, где отдохнуть на выходных | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Анна рассказала, куда поехать из Киева на один день, чтобы перезагрузиться. Не обязательно искать горы или море, можно отдохнуть душой и в более близких местах.

В Instagram женщина рассказала об опыте посещения интересных локаций возле столицы, часть из которых даже бесплатные.

Где отдохнуть под Киевом

Парк скульптур Абрамовича

  • с. Новая Богдановка, примерно 32 км от м. Лесная, мин. 30 от Киева.

Более 20 скульптур украинских художников под открытым небом. Вход в парк бесплатный. Огромная территория, есть парковка.

"Когда мы гуляли по территории, не встретили ни одного человека", — рассказала автор видео.

Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Семейная ферма "Під стріхою"

  • с. Новая Богдановка, Киевская обл.

"Волшебное место с необычными животными, которое понравится и детям, и взрослым. Попасть в него можно прямо через парк", — рассказала киевлянка.

Відео дня

Это небольшая семейная ферма, которую с любовью держат супруги.

Вход бесплатный. Можно задонатить на вкусности для животных. Здесь живут бычки, коровки, курочки, овцы, котики и даже кудрявые свинки.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

"Дом хаски"

  • с. Кладьковка, Черниговская обл.

Катание на собачках — 20 мин, маршрут — примерно 3 км, стоимость — 2000 грн с человека. Бронирование обязательно.

"Важный нюанс: лучше приезжать раньше или в будни, потому что в выходные под конец дня собачки устают", — отметила киевлянка.

На территории также есть лошадки, олени, альпаки, овцы, котики. Экскурсия — 200 грн с человека.

Можно остаться на ночь. Домики — от 5000 грн за ночь (в зависимости от количества людей).

"Катание на хаски — это чистый детский восторг. Собачки просто невероятные и контактные", — говорит Анна.

Фото: Instagram

"Оказывается, чтобы выдохнуть, не всегда нужны горы. Иногда достаточно одного хорошо спланированного дня и классной компании", — резюмировала автор видео.

Реакция сети

В комментариях украинцы с восторгом отреагировали на такие локации:

  • "Как раз собираемся в дом хаски, а доедем ли. Замечательное место и все локации классные".
  • "Замечательная прогулка".
  • "Даже не слышала о парке скульптур! Замечательный обзор".
  • "Кудрявые свинки. Капец".

