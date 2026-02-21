3 секретні місця під Києвом, де від краси перехоплює подих (фото)
Українка на імʼя Анна розповіла, куди поїхати з Києва на один день, щоб перезавантажитись. Не обовʼязково шукати гори чи море, можна відпочити душею і в ближчих місцях.
В Instagram жінка розповіла про досвід відвідування цікавих локацій біля столиці, частина з яких навіть безкоштовні.
Де відпочити під Києвом
Abramovych Sculpture Park
- с. Нова Богданівка, приблизно 32 км від м. Лісова, хв. 30 від Києва.
Понад 20 скульптур українських митців просто неба. Вхід у парк безкоштовний. Величезна територія, є парковка.
"Коли ми гуляли територією, не зустріли жодної людини", — розповіла авторка відео.
Родинна ферма "Під стріхою"
- с. Нова Богданівка, Київська обл.
"Чарівне місце з незвичайними тваринками, яке сподобається і діткам, і дорослим. Потрапити до нього можна прямо через парк", — розповіла киянка.
Це невелика сімейна ферма, яку з любовʼю тримає подружжя.
Вхід безкоштовний. Можна задонатити на смаколики для тварин. Тут живуть бички, корівки, курочки, вівці, котики та навіть кучеряві свинки.
"Дім хаскі"
- с. Кладьківка, Чернігівська обл.
Катання на собачках — 20 хв, маршрут — приблизно 3 км, вартість — 2000 грн з людини. Бронювання обовʼязкове.
"Важливий нюанс: краще приїжджати раніше або в будні, бо у вихідні під кінець дня собачки втомлюються", — наголосила киянка.
На території також є коники, олені, альпаки, вівці, котики. Екскурсія — 200 грн з людини.
Можна залишитись на ніч. Будиночки — від 5000 грн за ніч (залежно від кількості людей).
"Катання на хаскі — це чистий дитячий захват. Собачки просто неймовірні та контактні", — каже Анна.
"Виявляється, щоб видихнути, не завжди потрібні гори. Іноді достатньо одного добре спланованого дня та класної компанії", — резюмувала авторка відео.
Реакція мережі
У коментарях українці із захватом відреагували на такі локації:
- "Якраз збираємося в будинок хаскі, а чи доїдемо. Чудове місце і всі локації класні".
- "Чудова прогулянка".
- "Навіть не чула про парк скульптур! Чудовий огляд".
- "Кучеряві свинки. Капець".
