3 секретні місця під Києвом, де від краси перехоплює подих (фото)

Українка на імʼя Анна розповіла, куди поїхати з Києва на один день, щоб перезавантажитись. Не обовʼязково шукати гори чи море, можна відпочити душею і в ближчих місцях.

В Instagram жінка розповіла про досвід відвідування цікавих локацій біля столиці, частина з яких навіть безкоштовні.

Де відпочити під Києвом

Abramovych Sculpture Park

с. Нова Богданівка, приблизно 32 км від м. Лісова, хв. 30 від Києва.

Понад 20 скульптур українських митців просто неба. Вхід у парк безкоштовний. Величезна територія, є парковка.

"Коли ми гуляли територією, не зустріли жодної людини", — розповіла авторка відео.

Abramovych Sculpture Park Фото: Instagram

Abramovych Sculpture Park Фото: Instagram

Abramovych Sculpture Park Фото: Instagram

Родинна ферма "Під стріхою"

с. Нова Богданівка, Київська обл.

"Чарівне місце з незвичайними тваринками, яке сподобається і діткам, і дорослим. Потрапити до нього можна прямо через парк", — розповіла киянка.

Це невелика сімейна ферма, яку з любовʼю тримає подружжя.

Вхід безкоштовний. Можна задонатити на смаколики для тварин. Тут живуть бички, корівки, курочки, вівці, котики та навіть кучеряві свинки.

Родинна ферма "Під стріхою" Фото: Instagram

Кучеряві свинки Фото: Instagram

"Дім хаскі"

с. Кладьківка, Чернігівська обл.

Катання на собачках — 20 хв, маршрут — приблизно 3 км, вартість — 2000 грн з людини. Бронювання обовʼязкове.

"Важливий нюанс: краще приїжджати раніше або в будні, бо у вихідні під кінець дня собачки втомлюються", — наголосила киянка.

На території також є коники, олені, альпаки, вівці, котики. Екскурсія — 200 грн з людини.

Можна залишитись на ніч. Будиночки — від 5000 грн за ніч (залежно від кількості людей).

"Катання на хаскі — це чистий дитячий захват. Собачки просто неймовірні та контактні", — каже Анна.

"Дім хаскі" Фото: Instagram

"Виявляється, щоб видихнути, не завжди потрібні гори. Іноді достатньо одного добре спланованого дня та класної компанії", — резюмувала авторка відео.

Реакція мережі

У коментарях українці із захватом відреагували на такі локації:

"Якраз збираємося в будинок хаскі, а чи доїдемо. Чудове місце і всі локації класні".

"Чудова прогулянка".

"Навіть не чула про парк скульптур! Чудовий огляд".

"Кучеряві свинки. Капець".

