Всюди українські продукти: туристку здивувало побачене на острові Мадейра

Українка Аля Дудник, яка працює стилістом зачісок, була здивована від побаченого на Мадейрі. Як виявилось, у тамтешніх магазинах чимало українських продуктів.

Дівчина записала короткий ролик в своїх соціальних мережах, продемонструвавши асортимент товарів на прилавках популярного курорту. Серед продуктів українка знайшла молочні продукти, цукерки та соняшникове насіння національного виробника. Більше про це, — в матеріалі Фокусу.

Продукти на Мадейрі

"Зайшла у рандомний магазин на Мадейрі. Острів’янам також треба вайбово полускати насіння, з такими то краєвидами", — зазначає Аля Дудник в описі до свого відео, що стало вірним в інтернеті.

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене. Якщо вірити місцевим, там є лише одна мережа магазинів, у яких можна купити деякі продукти з України, однак це абсолютно не повсюдне явище.

Що кажуть місцеві?

"На жаль, у рандомному магазині такого нема. Є одна мережа магазинів, у яких можна купити деякі продукти з України. І один-єдиний російський магазин, що торгує такою продукцією. Я живу на острові з 2001 року і точно знаю ситуацію", — написала одна з учасниць обговорення.

Інші глядачі також додали:

"Ми так йшли по Риму і теж рандомний продуктовий магазин з українськими продуктами";

"Ну правильно! Людям, які виїхали, також треба щось їсти на тих Мадейрах";

"У Дубай в ромдомному магазині теж бачила! Приємно, що це наше";

Українські продукти на Мадейрі Фото: Instagram

"Схожа ситуація була. Зайшла в сувенірний у центрі Відня (популярна для фото будівля з бантом), а там цукерки Millennium і пʼяна вишня";

"Ого, Україна є скрізь", "Я теж з таким там обличчям зайшла".

