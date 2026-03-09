"Просто хочуть грошей": жінка розказала, як в Єгипті розводять туристів (фото)

Жінка, яка любить подорожувати, розповіла про нову схему обману довірливих мандрівників. За її словами, в єгипетських аеропортах пасажирів не пускають на реєстрацію, якщо валіза не замотана у їхню плівку.

Туристка потрапила в незручну ситуацію перед вильотом в аеропорту. Вона начебто не змогла пройти реєстрацію на рейс, бо потрібно було обмотати валізу в плівку, яку пропонують місцеві співробітники летовища. Докладніше про цей випадок, — у матеріалі Фокусу.

"Розвод" у Єгипті

За словами мандрівниці, обмотувати валізу плівкою в аеропорту не обов'язково, адже це особисте рішення для захисту багажу, але є вагомі причини так зробити.

"Захист від подряпин, бруду, розкриття і випадкового відкриття, а також для кращого кріплення багажних бирок, хоча деякі аеропорти можуть тимчасово забороняти це через технічні проблеми. Найкращий варіант захисту — це міцна валіза з хорошим замком або багаторазовий чохол, а плівку можна обмотати вдома або в аеропорту", — зазначає вона.

5 доларів за послугу

Українка опублікувала коротке відео, де чути, як працівники аеропорту просять її не робити фото. Згодом вона показала, скільки коштує така послуга: 5 доларів.

"Як розводять єгиптяни нас, простих людей", — каже туристка у кадрі, поки запис не переривається. "Що робити? Потрібно щільно замотати плівкою валізу, щоб на реєстрації не змогли доколупатися до вашої валізи і плівки!" — підсумовує ображена мандрівниця.

Глядачі у коментарях почали обговорювати побачене.

"Вони, пад**ки, примушують загортати багаж у плівку, але це не обов'язково. Просто хочуть грошей";

"Я з собою везла плівку";

Обговорення у коментарях Фото: TikTok

"Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло";

"Це для безпеки".

