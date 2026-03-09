"Просто хотят денег": женщина рассказала, как в Египте разводят туристов (фото)
Женщина, которая любит путешествовать, рассказала о новой схеме обмана доверчивых путешественников. По ее словам, в египетских аэропортах пассажиров не пускают на регистрацию, если чемодан не замотан в их пленку.
Туристка попала в неловкую ситуацию перед вылетом в аэропорту. Она якобы не смогла пройти регистрацию на рейс, потому что нужно было обмотать чемодан в пленку, которую предлагают местные сотрудники аэропорта. Подробнее об этом случае, — в материале Фокуса.
"Развод" в Египте
По словам путешественницы, обматывать чемодан пленкой в аэропорту не обязательно, ведь это личное решение для защиты багажа, но есть веские причины так сделать.
"Защита от царапин, грязи, вскрытия и случайного открытия, а также для лучшего крепления багажных бирок, хотя некоторые аэропорты могут временно запрещать это из-за технических проблем. Лучший вариант защиты — это прочный чемодан с хорошим замком или многоразовый чехол, а пленку можно обмотать дома или в аэропорту", — отмечает она.
5 долларов за услугу
Украинка опубликовала короткое видео, где слышно, как работники аэропорта просят ее не делать фото. Впоследствии она показала, сколько стоит такая услуга: 5 долларов.
"Как разводят египтяне нас, простых людей", — говорит туристка в кадре, пока запись не прерывается. "Что делать? Нужно плотно замотать пленкой чемодан, чтобы на регистрации не смогли доковыряться до вашего чемодана и пленки!" — заключает обиженная путешественница.
Зрители в комментариях начали обсуждать увиденное.
- "Они, пад**ки, заставляют заворачивать багаж в пленку, но это не обязательно. Просто хотят денег";
- "Я с собой везла пленку";
- "Очень интересно, но ничего не понятно";
- "Это для безопасности".
