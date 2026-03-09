"Просто хотят денег": женщина рассказала, как в Египте разводят туристов (фото)

Женщина, которая любит путешествовать, рассказала о новой схеме обмана доверчивых путешественников. По ее словам, в египетских аэропортах пассажиров не пускают на регистрацию, если чемодан не замотан в их пленку.

Туристка попала в неловкую ситуацию перед вылетом в аэропорту. Она якобы не смогла пройти регистрацию на рейс, потому что нужно было обмотать чемодан в пленку, которую предлагают местные сотрудники аэропорта. Подробнее об этом случае, — в материале Фокуса.

"Развод" в Египте

По словам путешественницы, обматывать чемодан пленкой в аэропорту не обязательно, ведь это личное решение для защиты багажа, но есть веские причины так сделать.

"Защита от царапин, грязи, вскрытия и случайного открытия, а также для лучшего крепления багажных бирок, хотя некоторые аэропорты могут временно запрещать это из-за технических проблем. Лучший вариант защиты — это прочный чемодан с хорошим замком или многоразовый чехол, а пленку можно обмотать дома или в аэропорту", — отмечает она.

Відео дня

5 долларов за услугу

Украинка опубликовала короткое видео, где слышно, как работники аэропорта просят ее не делать фото. Впоследствии она показала, сколько стоит такая услуга: 5 долларов.

"Как разводят египтяне нас, простых людей", — говорит туристка в кадре, пока запись не прерывается. "Что делать? Нужно плотно замотать пленкой чемодан, чтобы на регистрации не смогли доковыряться до вашего чемодана и пленки!" — заключает обиженная путешественница.

Зрители в комментариях начали обсуждать увиденное.

"Они, пад**ки, заставляют заворачивать багаж в пленку, но это не обязательно. Просто хотят денег";

"Я с собой везла пленку";

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

"Очень интересно, но ничего не понятно";

"Это для безопасности".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лилия Ващак имела неприятный опыт отдыха на одном из популярных египетских курортов. Обо всех подводных камнях она рассказала в своих социальных сетях.

Опытная туристка, которую зовут Пенни, после серии неприятных инцидентов во время последнего путешествия категорически не рекомендует Египет для отдыха.

На туристической карте Египта появился серьезный конкурент привычным Шарм-эш-Шейху и Хургаде. Курорт Эль-Аламейн на побережье Средиземного моря все чаще сравнивают с Дубаем и Карибскими островами из-за белоснежного песка, бирюзовой воды и сверхсовременной архитектуры.