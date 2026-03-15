В Украине за четыре года цены выросли на 61%, а отдельные категории товаров стали дороже вдвое, а то и втрое. Пока НБУ пытается удержать инфляцию благодаря помощи партнеров, реальная покупательная способность населения стремительно снижается.

За четыре года полномасштабной войны цены в Украине выросли примерно на 61%. Больше всего подорожали электроэнергия, топливо и табачные изделия, а некоторые продукты — более чем вдвое. Из-за инфляции реальная покупательная способность доходов украинцев снижается, а работодатели еще и задерживают выплаты. Фокус вместе с Центром экономической стратегии выяснил, как изменились цены во время войны и почему всё сложнее позволить себе привычные покупки.

Цены растут, а зарплата — нет?

Из-за роста стоимости товаров и услуг реальная покупательная способность доходов украинцев уменьшается. Даже если номинально зарплаты остаются на том же уровне или немного растут, инфляция фактически "съедает" часть этих доходов.

Согласно оценкам, зарплата в 20 тыс. грн год назад сегодня эквивалентна примерно 18,5 тыс. грн. Соответственно, даже незначительный рост цен на продукты и другие базовые расходы ощущаются сильнее.

К тому же средние зарплаты в Украине в последнее время не демонстрируют стабильного роста. По данным Государственной службы статистики, в январе 2026 года средняя заработная плата по Украине составила 27 975 грн, что на 9,5% меньше, чем в декабре 2025 года (30 926 грн).

Наибольшую зарплату по Украине получают жители Киева, а наименьшую — Черновицкой и Кировоградской областей

Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты традиционно фиксируют в столице, где в среднем платят 43 865 грн в месяц, а в Киевской области — 28 598 грн. В то же время в части регионов доходы значительно ниже. Наименьшие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой области — 19 984 грн и Кировоградской области — 19 996 грн.

Работодатели вовремя не выплачивают заработную плату. По состоянию на 1 февраля 2026 года задолженность по выплате зарплаты достигла 3,4 млрд грн.

Инфляция в Украине — что произошло с ценами на продукты

В Украине цены растут быстрее, чем доходы населения. Инфляция на потребительском рынке в феврале 2026 года составила 1,0% по сравнению с январем, а в годовом измерении достигла 7,6%.

По данным Госстата, стоимость овощей в Украине выросла на 13%

Больше всего в феврале подорожали овощи (13%). В целом, по данным Госстата, цены на продукты и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,4%. Повышение коснулось многих популярных товаров.

Так, с января по февраль 2026 года подорожали фрукты на 6,1%, яйца на 3,1%, рыба и рыбные продукты на 1,7%, хлеб и макаронные изделия на 1,5%, подсолнечное масло на 1,1%, молоко и безалкогольные напитки на 0,4%.

В то же время некоторые позиции немного подешевели. В частности, снизились цены на:

мясо и мясопродукты — 1,2%;

сахар — 0,9%;

сливочное масло — 0,4%;

кисломолочные продукты и сыры — 0,3.

Заметим: наибольшее подорожание продуктов произошло в Киеве (+1,5%) и Николаевской области (+1,4%). В Кировоградской области, где самая низкая средняя зарплата по Украине инфляция составила 1,2%.

В то же время, по данным Госстата, самый низкий показатель роста цен зафиксирован в Житомирской области — 0,06%.

Самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Киеве

За период полномасштабной войны цены на продукты в Украине в целом выросли примерно на 74%. Больше всего подорожали фрукты — на 153%, рыба и рыбные продукты — на 104%, а также сливочное масло — на 95%.

Как пояснили в Центре экономической стратегии, цены выросли из-за слабых урожаев в отдельные годы, значительных потерь аграрного производства из-за войны, в частности из-за оккупации и минирования земель, в том числе в Херсонской области, а также нарушения логистики и увеличения затрат на производство.

Показательным примером стремительного роста цен являются фрукты, в частности яблоки. Если в феврале 2019 года за килограмм этого продукта в Украине просили 9,43 грн, то в 2022 году стоимость выросла до 12,87 грн. В 2024 году яблоки уже продавали в среднем по 23,18 грн, а в 2026 году стоимость достигла 43,04 грн.

Похожая тенденция наблюдается и на рынке рыбы. В феврале 2019 года килограмм мороженой рыбы стоил в среднем 75,58 грн. В 2022 году цена выросла до 103,70 грн, в 2024 году — до 164,87 грн, а в 2026 году украинцам приходится платить уже около 228,11 грн за кг.

Заметно подорожало и сливочное масло. Если в 2019 году товар стоил в среднем 40,08 грн, то в 2022 году цена выросла до 56,41 грн. В 2024 году масло уже продавали примерно по 77,91 грн, а в 2026 году его средняя стоимость достигла 110,06 грн за 200 граммов.

В ЦЭС также добавили, что во время большой войны стоимость сигарет выросла на 122%. В основном это произошло из-за повышения акцизов на табак, что нужно для приближения ставок к уровню ЕС.

В Украине больше всего подорожали овощи

Цены на продукты продолжат расти из-за сезонных факторов. Эксперт Денис Марчук рассказал Фокусу, что в ближайшее время цены на овощи могут вырасти еще на 10-12%, пока на рынке не появится большее количество продукции из открытого грунта. Тогда как хлеб может подорожать на 1,5-2%, а мясная и молочная продукция — на 3-5%.

За последние годы стоимость топлива в Украине почти удвоилась

Цены на топливо "давят" на кошельки украинцев

За последние годы стоимость топлива в Украине почти удвоилась, и расходы на заправку авто становятся все более ощутимой статьей в семейном бюджете.

Так, в 2019 году литр бензина А-95 стоил 34,2 грн, в 2022 году — 58,2 грн, в 2024 году — 61,4 грн, а в 2026 году уже 72,7 грн.

"До полномасштабного вторжения среди основных поставщиков бензина, дизеля и сжиженного газа были Россия и Беларусь. После начала войны эти поставки прекратились, и россияне стали обстреливать нашу нефтепереработку и инфраструктуру. Новая топливная логистика стала дороже, что повысило цены", — пояснили в ЦЭС.

Если раньше главным драйвером роста были проблемы логистики, то в марте 2026 года рынок всколыхнул новый внешний фактор — эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого средняя цена бензина А-95 поднялась до 69,14 грн за литр, а дизель подорожал более чем на 12 грн за литр.

Кроме высоких цен, на АЗС может возникнуть дефицит топлива. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что на март запасы достаточны, однако в апреле ситуация может осложниться из-за нестабильности на мировых энергетических рынках.

По его словам, глобальный рынок топлива находится в состоянии высокой неопределенности: цены могут резко колебаться, растут или падают на 20% за один день. Часть поставщиков откладывает заключение контрактов, а другие закладывают дополнительные риски в цену, что отражается на стоимости топлива для украинцев.

Несмотря на панику на рынке, эксперты отмечают, что оснований для волнения нет. Однако из-за стремительного роста цен и сообщения о вероятном дефиците, украинцы пытаются запастись бензином и дизтопливом

Как изменились тарифы на коммунальные услуги

Коммунальные услуги остаются одной из самых больших статей расходов для украинцев. Только за время полномасштабной войны тарифы на электроэнергию, по данным ЦЭС, выросли на 178%.

Тарифы для населения повышали дважды: в июне 2023 года до 2,64 грн за кВт-ч, а в июне 2024 — до 4,32 грн за кВт-ч. В правительстве это объясняли необходимостью восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских обстрелов и ростом расходов на импорт электроэнергии.

Эксперты также не исключают дальнейшего повышения тарифов на электроэнергию. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в макропрогнозах правительства заложен рост цены до 5,5 грн за кВт-ч в этом году и постепенное повышение до 7,5 грн в течение нескольких лет.

Даже повышение на 1 грн за кВт-ч может увеличить ежемесячные расходы домохозяйств на 300-400 грн. Эксперт отметил, что изменения станут "ощутимой финансовой нагрузкой" для украинских семей.

Что касается других коммунальных услуг: за последний год подорожало управление многоквартирными домами — на 2,3%, вывоз мусора — на 1,2%. В то же время тарифы на воду отличаются в зависимости от региона, поэтому сложно определить, как изменились цены.

Цены на газ и централизованное отопление пока остаются стабильными из-за моратория на повышение тарифов, который Верховная Рада ввела в августе 2022 года.

"Однако, новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенный отказ от этого моратория", — отметили в ЦЭС.

Повышение потребительских цен на 61% за последние четыре года, экономист Максим Самойлюк считает умеренным результатом для страны в состоянии полномасштабной войны. По его словам, это свидетельствует о значительном результате работы НБУ, ведь сдерживание инфляции является одной из ключевых задач регулятора.

"Но это было бы невозможно без тех десятков миллиардов долларов, которые наши иностранные партнёры ежегодно вливают в украинскую экономику. В этих условиях игнорирование нашими парламентариями обязательств, которые взяла на себя Украина и от которых зависит будущее финансирование, является большой угрозой для макроэкономической стабильности", 一 объясняет экономист эксперт.

Несмотря на все, рост цен продолжает давить на бюджеты украинцев, тогда как повышение зарплат часто не успевает за инфляцией. Люди вынуждены менять структуру расходов: экономить на непродовольственных товарах, откладывать крупные покупки и искать более дешевые альтернативы.

При этом эксперты говорят, что дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от платежеспособности населения, ведь именно спрос потребителей в конечном итоге определяет, насколько производители смогут повышать стоимость товаров.

Ранее Фокус писал, что цены на дизельное топливо на некоторых заправках Украины превысили 80 грн за литр. Операторы АЗС ежедневно пересматривают стоимость бензина и дизтоплива.