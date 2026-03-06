Что будет с ценами на газ и стоит ли ждать новых тарифов после 30 апреля — читайте в материале.

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на энергетические рынки. За последние дни цены на природный газ в Украине продемонстрировали стремительный рост, прибавив в стоимости сразу 20%. Фокус выяснил, грозит ли украинцам ростом тарифов.

Цены на газ в Украине выросли до максимума с лета 2025 года

Котировки Natural gas ExPro свидетельствуют о росте цен на газ в Украине до 27 800 грн за тысячу кубометров с НДС. Голубое топливо подорожало примерно на 20%. В валютном эквиваленте стоимость составила около 536 долларов за тысячу кубометров без НДС или 43,2 евро за мегаватт-час.

Хотя этот показатель стал самым высоким с июня 2025 года, украинский рынок все еще демонстрирует определенную "выдержку". Поскольку в странах Европы цены росли до 65,5 евро за мегаватт-час — максимального уровня почти за три года.

3 марта в Украине зафиксировали резкий рост цен на газ до 27 800 гривен за тысячу кубометров с НДС

Цены на газ начали стремительно расти после того, как война в Иране нарушила глобальные поставки сжиженного природного газа. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Катар, который является одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ, вынужден был приостановить производство и экспорт топлива. В то же время Объединенные Арабские Эмираты также остановили поставки после атак Ирана на танкеры в Ормузском проливе.

Рост цен на газ в Украине — что происходит

Резкий рост стоимости газа на рынке связан не только с сокращением поставок ресурса, но и неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, нынешний скачок носит в значительной степени спекулятивный характер.

Цены на газ в Украине выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке Фото: Freepik

"Сейчас цены на газ растут прежде всего спекулятивно — на волне новостей с Ближнего Востока. Достаточно тревожными для рынка стали сообщения об остановке производственных процессов в Катаре, который является одним из ключевых мировых поставщиков сжиженного газа. Поскольку Европа в значительной степени зависит от катарского импорта, рынки отреагировали на эти новости очень резко. К тому же ситуацию усугубляет большой фактор неопределенности", — пояснил эксперт в комментарии Фокусу.

Рост цен на газ в Украине имеет спекулятивный характер

Война в Иране поставила под вопрос безопасность судоходства в Ормузском проливе. Трейдеры вынуждены закладывать максимальные риски в стоимость контракта, ведь никто не может спрогнозировать:

когда именно прекратятся боевые действия;

будет ли безопасным движение танкеров в ближайшие недели.

Также в цену газа закладываются возможные проблемы с поставками. Если основные поставщики не смогут доставить ресурс, придется искать дополнительные объемы у других поставщиков, которые, по словам Ницовича, не всегда доступны.

Ситуацию усугубляет и сезонный фактор. Эксперт рассказал, что сейчас завершается период отбора газа из хранилищ и происходит подготовка к сезону закачки.

"Европейские трейдеры уже нацелены на формирование запасов на следующий пиковый период — зимний сезон. Поэтому, эти факторы вместе с геополитическим напряжением взаимно усиливают друг друга", — отметил Роман Ницович.

Шанс на "откат": можно ли избежать подорожания газа в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Дальнейшая динамика цен на газ в Украине во многом будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. По словам Романа Ницовича, если ситуация там стабилизируется и судоходство в Ормузском проливе восстановится, цены могут начать постепенно снижаться.

"Надо будет смотреть на динамику восстановления судоходства. В таком случае мы можем ожидать, что цены на газ "откатятся" назад. Конечно, определенная премия за риск еще некоторое время будет закладываться страховщиками и судовладельцами, что удорожает логистику, но со временем этот компонент постепенно будет смягчаться", — прогнозирует эксперт.

В стабилизации ситуации на энергетическом рынке, по его словам, заинтересован почти весь мир: силы Коалиции, страны-производители в Персидском заливе и крупные импортеры, в частности Китай, которые зависят от поставок СПГ и нефти.

"Единственный, кто не заинтересован в стабилизации, — иранский режим. Он делает ставку на дестабилизацию: даже теряя боевые возможности, продолжает пытаться распространить конфликт на весь регион, чтобы как можно больше стран ощутили его негативные последствия", — добавил Ницович.

Цены на газ могут постепенно снижаться, если произойдет стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и восстановление судоходства в Ормузском проливе

Рост цен на газ: сколько будут платить украинцы

Украинцам не стоит ожидать резких изменений в платежках после 30 апреля. Несмотря на завершение срока действия фиксированного тарифа, в стране продолжает работать законодательный мораторий, который запрещает любой пересмотр цен на газ для населения в сторону роста.

Для украинцев не вырастут тарифы на газ Фото: borgexpert.com

Однако, как объяснил Роман Ницович, в этой стабильности есть и обратная сторона. Сохранение фиксированной цены создает финансовое давление на коммунальные предприятия. Это касается не только газового рынка, но и компаний, обеспечивающих водоснабжение, теплоснабжение и другие услуги.

"Эти компании все больше становятся зависимыми от вливаний средств из местных бюджетов, ведь действующие тарифы уже не покрывают реальную стоимость услуг. К тому же растет цена электроэнергии, материалов, необходимо поддерживать достойный уровень зарплат для специалистов, которые сейчас — на вес золота", — отметил эксперт.

Ницович также обратил внимание на то, что у НАК "Нафтогаза Украины" не всегда хватает операционных средств для покупки импортируемого газа, и компания вынуждена обращаться за помощью к украинским и международным финансовым учреждениям. Это, в свою очередь, влияет на коммерческий сегмент рынка и приводит к росту цен на газ для бизнеса, хотя для населения тарифы остаются стабильными.

"Рост цен также связан с подорожанием газа на европейском рынке, откуда мы будем покупать значительную часть ресурса для покрытия собственного баланса", — добавил он.

Эксперт отметил, что для населения пока не предусмотрены изменения, но после завершения военного положения постепенное восстановление ценового регулирования неизбежно. Это связано с тем, что Украина имеет обязательства перед международными партнерами, которые предоставляют средства на покрытие бюджетного дефицита. Эти договоренности предусматривают:

отмену моратория на повышение тарифов;

разработку "дорожной карты" отказа от ценового регулирования после завершения военного положения.

По мнению Ницовича, этот процесс нужно проводить постепенно, чтобы он не был "шоковой терапией" для населения.

Поэтому, последствия начала войны на Ближнем Востоке не заставили себя ждать и сразу повлияли на энергетический рынок. В частности, после начала совместной операции США и Израиля против Ирана в Украине начал активно дорожать бензин. По мнению экспертов, цены на топливо продолжат расти, и могут достичь 85 гривен за литр.