Що буде з цінами на газ і чи варто чекати на нові тарифи після 30 квітня — читайте у матеріалі.

Конфлікт на Близькому Сході вплинув на енергетичні ринки. За останні дні ціни на природний газ в Україні продемонстрували стрімке зростання, додавши у вартості одразу 20%. Фокус з’ясував, чи загрожує українцям зростанням тарифів.

Ціни на газ в Україні зросли до максимуму з літа 2025 року

Котирування Natural gas ExPro свідчать про зростання цін на газ в Україні до 27 800 грн за тисячу кубометрів із ПДВ. Блакитне паливо подорожчало приблизно на 20%. У валютному еквіваленті вартість становила приблизно 536 доларів за тисячу кубометрів без ПДВ або 43,2 євро за мегават-годину.

Хоча цей показник став найвищим із червня 2025 року, український ринок все ще демонструє певну "витримку". Оскільки в країнах Європи ціни зростали до 65,5 євро за мегават-годину — максимального рівня майже за три роки.

3 березня в Україні зафіксували різке зростання цін на газ до 27 800 гривень за тисячу кубометрів із ПДВ

Ціни на газ почали стрімко зростати після того, як війна в Ірані порушила глобальні постачання скрапленого природного газу. Через загострення конфлікту на Близькому Сході Катар, який є одним із найбільших світових експортерів СПГ, змушений був призупинити виробництво та експорт палива. Водночас Об’єднані Арабські Емірати також зупинили постачання після атак Ірану на танкери в Ормузькій протоці.

Зростання цін на газ в Україні — що відбувається

Різке зростання вартості газу на ринку пов’язане не лише зі скороченням постачання ресурсу, а й невизначеністю через конфлікт на Близькому Сході. За словами директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича, нинішній стрибок має значною мірою спекулятивний характер.

Ціни на газ в Україні зросли через конфлікт на Близькому Сході Фото: Freepik

"Зараз ціни на газ зростають насамперед спекулятивно — на хвилі новин із Близького Сходу. Досить тривожними для ринку стали повідомлення про зупинку виробничих процесів у Катарі, який є одним із ключових світових постачальників скрапленого газу. Оскільки Європа значною мірою залежить від катарського імпорту, ринки відреагували на ці новини дуже різко. До того ж ситуацію посилює великий фактор невизначеності", — пояснив експерт у коментарі Фокусу.

Зростання цін на газ в Україні має спекулятивний характер

Війна в Ірані поставила під питання безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Трейдери змушені закладати максимальні ризики у вартість контракту, адже ніхто не може спрогнозувати:

коли саме припиняться бойові дії;

чи буде безпечним рух танкерів у найближчі тижні.

Також у ціну газу закладаються можливі проблеми з постачанням. Якщо основні постачальники не зможуть доставити ресурс, доведеться шукати додаткові обсяги в інших постачальників, які, за словами Ніцовича, не завжди доступні.

Ситуацію посилює і сезонний чинник. Експерт розповів, що наразі завершується період відбору газу зі сховищ і відбувається підготовка до сезону закачування.

"Європейські трейдери вже націлені на формування запасів на наступний піковий період — зимовий сезон. Тому, ці фактори разом із геополітичною напругою взаємно підсилюють один одного", — зауважив Роман Ніцович.

Шанс на "відкат": чи можна уникнути подорожчання газу у разі стабілізації ситуації на Близькому Сході

Подальша динаміка цін на газ в Україні багато в чому залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. За словами Романа Ніцовича, якщо ситуація там стабілізується і судноплавство в Ормузькій протоці відновиться, ціни можуть почати поступово знижуватися.

"Треба буде дивитися на динаміку відновлення судноплавства. У такому разі ми можемо очікувати, що ціни на газ "відкотяться" назад. Звісно, певна премія за ризик ще певний час закладатиметься страховиками та судновласниками, що здорожує логістику, але з часом цей компонент поступово пом'якшуватиметься", — прогнозує експерт.

У стабілізації ситуації на енергетичному ринку, за його словами, зацікавлений майже весь світ: сили Коаліції, країни-виробники у Перській затоці та великі імпортери, зокрем Китай, які залежать від постачання СПГ та нафти.

"Єдиний, хто не зацікавлений у стабілізації, — іранський режим. Він робить ставку на дестабілізацію: навіть втрачаючи бойові можливості, продовжує намагатися поширити конфлікт на весь регіон, щоб якнайбільше країн відчули його негативні наслідки", — додав Ніцович.

Ціни на газ можуть поступово знижуватися, якщо відбудеться стабілізація ситуації на Близькому Сході та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Зростання цін на газ: скільки платитимуть українці

Українцям не варто очікувати різких змін у платіжках після 30 квітня. Попри завершення терміну дії фіксованого тарифу, в країні продовжує працювати законодавчий мораторій, який забороняє будь-який перегляд цін на газ для населення в бік зростання.

Для українців не зростуть тарифи на газ Фото: borgexpert.com

Проте, як пояснив Роман Ніцович, у цій стабільності є й зворотний бік. Збереження фіксованої ціни створює фінансовий тиск на комунальні підприємства. Це стосується не лише газового ринку, а й компаній, що забезпечують водопостачання, теплопостачання та інші послуги.

"Ці компанії все більше стають залежними від вливань коштів із місцевих бюджетів, адже чинні тарифи вже не покривають реальну вартість послуг. До того ж зростає ціна електроенергії, матеріалів, необхідно підтримувати гідний рівень зарплат для фахівців, які зараз — на вагу золота", — зазначив експерт.

Ніцович також звернув увагу на те, що у НАК "Нафтогаза України" не завжди вистачає операційних коштів для купівлі імпортованого газу, і компанія змушена звертатися по допомогу до українських та міжнародних фінансових установ. Це, у свою чергу, впливає на комерційний сегмент ринку та призводить до зростання цін на газ для бізнесу, хоча для населення тарифи залишаються стабільними.

"Зростання цін також пов’язане з подорожчанням газу на європейському ринку, звідки ми будемо купувати значну частину ресурсу для покриття власного балансу", — додав він.

Експерт зауважив, що для населення поки не передбачено зміни, але після завершення воєнного стану поступове відновлення цінового регулювання є неминучим. Це пов’язано з тим, що Україна має зобов’язання перед міжнародними партнерами, які надають кошти на покриття бюджетного дефіциту. Ці домовленості передбачають:

скасування мораторію на підвищення тариф;

розробку "дорожньої карти" відмови від цінового регулювання після завершення воєнного стану.

На думку Ніцовича, цей процес потрібно проводити поступово, щоб він не був "шоковою терапією" для населення.

Тож, наслідки початку війни на Близькому Сході не змусили себе чекати та одразу вплинули на енергетичний ринок. Зокрема, після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану в Україні почав активно дорожчати бензин. На думку експертів, ціни на пальне продовжать зростати, і можуть досягти 85 гривень за літр.