Газ в Україні зріс у ціні на 20% через війну на Близькому Сході, — ExPro Consulting

Ціни на природний газ в Україні за останні дні зросли на 20% і досягли 27 800 грн за тисячу кубометрів із ПДВ. Це стало найвищим показником за понад пів року. Зростання пов’язують із подіями на Близькому Сході, які спричинили перебої з постачанням газу.

Котирування Natural gas ExPro свідчать, що у вівторок на українському ринку ціни на газ сягнули 27 800 грн за тис. куб м із ПДВ. Це означає підвищення приблизно на 20% за останні дні, повідомляють ExPro Consulting.

Поточний рівень став максимальним із червня 2025 року. У перерахунку вартість газу становить $536 за тис. куб м без ПДВ або €43,2 за мегават-годину. Водночас темпи подорожчання в Україні залишаються нижчими, ніж у країнах Європи. Там у вівторок ціни досягали €65,5/MWh — найвищого рівня за три роки, з січня 2023 року. Наразі європейський газ торгується дорожче, ніж український.

Аналітики зазначають, що український ринок реагує на події на Близькому Сході опосередковано. У суботу, 28 лютого, США разом з Ізраїлем розпочали війну проти Ірану, після чого Тегеран завдав ударів по об’єктах у регіоні.

Через початок війни було порушено глобальні постачання скрапленого природного газу (СПГ). Катар, другий у світі експортер СПГ, призупинив виробництво та експорт. ОАЕ також припинили постачання через атаки Ірану на танкери в Ормузькій протоці.

Скорочення світової пропозиції СПГ спричинило різке зростання котирувань на європейських хабах. Це, своєю чергою, вплинуло на формування цін в Україні. На початку місяця на внутрішньому ринку зберігається підвищений попит на газ. Водночас пропозиція зменшилася, адже більшість приватних видобувних компаній уже реалізували березневі обсяги.

Серед небагатьох активних продавців залишаються "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння", які реалізують газ через "Українську енергетичну біржу". Зокрема, у вівторок "Укрнафтобуріння" продала ресурс березня за 27 840 грн за тис. куб м із ПДВ.

Нагадаємо, що загострення ситуації на Близькому Сході миттєво позначилося на світових енергоринках. Подорожчали нафта, газ і бензин, а частина енергетичних компаній тимчасово зупинила роботу. Це відбилося й на українському паливному ринку. Фахівці допускають зростання вартості бензину, водночас закликаючи уникати ажіотажу.

Раніше ми також інформували, що на тлі ескалації у світі на автозаправках у різних країнах виник ажіотажний попит. У Німеччині зафіксували черги за газом і пальним. Аналітики прогнозують подальше зростання цінКомпанія Qatar Energy призупинила виробництво зрідженого природного газу через атаки на енергетичну інфраструктуру Катару й Саудівської Аравії.