Газ в Украине вырос в цене на 20% из-за войны на Ближнем Востоке, — ExPro Consulting

Цены на природный газ в Украине за последние дни выросли на 20% и достигли 27 800 грн за тысячу кубометров с НДС. Это стало самым высоким показателем за более чем полгода. Рост связывают с событиями на Ближнем Востоке, которые вызвали перебои с поставками газа.

Котировки Natural gas ExPro свидетельствуют, что во вторник на украинском рынке цены на газ достигли 27 800 грн за тыс. куб м с НДС. Это означает повышение примерно на 20% за последние дни, сообщают ExPro Consulting.

Текущий уровень стал максимальным с июня 2025 года. В пересчете стоимость газа составляет $536 за тыс. куб м без НДС или €43,2 за мегаватт-час. При этом темпы подорожания в Украине остаются ниже, чем в странах Европы. Там во вторник цены достигали €65,5/MWh — самого высокого уровня за три года, с января 2023 года. Сейчас европейский газ торгуется дороже, чем украинский.

Аналитики отмечают, что украинский рынок реагирует на события на Ближнем Востоке опосредованно. В субботу, 28 февраля, США вместе с Израилем начали войну против Ирана, после чего Тегеран нанес удары по объектам в регионе.

Из-за начала войны были нарушены глобальные поставки сжиженного природного газа (СПГ). Катар, второй в мире экспортер СПГ, приостановил производство и экспорт. ОАЭ также прекратили поставки из-за атак Ирана на танкеры в Ормузском проливе.

Сокращение мирового предложения СПГ вызвало резкий рост котировок на европейских хабах. Это, в свою очередь, повлияло на формирование цен в Украине. В начале месяца на внутреннем рынке сохраняется повышенный спрос на газ. В то же время предложение уменьшилось, ведь большинство частных добывающих компаний уже реализовали мартовские объемы.

Среди немногих активных продавцов остаются "Укрнафта" и "Укрнефтебурение", которые реализуют газ через "Украинскую энергетическую биржу". В частности, во вторник "Укрнефтебурение" продала ресурс марта по 27 840 грн за тыс. куб м с НДС.

Напомним, что обострение ситуации на Ближнем Востоке мгновенно сказалось на мировых энергорынках. Подорожали нефть, газ и бензин, а часть энергетических компаний временно остановила работу. Это отразилось и на украинском топливном рынке. Специалисты допускают рост стоимости бензина, при этом призывая избегать ажиотажа.

Ранее мы также информировали, что на фоне эскалации в мире на автозаправках в разных странах возник ажиотажный спрос. В Германии зафиксировали очереди за газом и топливом. Аналитики прогнозируют дальнейший рост ценКомпания Qatar Energy приостановила производство сжиженного природного газа из-за атак на энергетическую инфраструктуру Катара и Саудовской Аравии.