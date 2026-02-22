Какие продукты входят в постный рацион и сколько стоит продуктовая корзина на Великий пост 2026 года?

Во время Великого поста верующие придерживаются особого рациона — без продуктов животного происхождения. Считается, что постная продуктовая корзина дешевле обычной, ведь она не содержит мясо, яйца и молочную продукцию. Но, действительно ли это так? Фокус исследовал, в какую сумму обойдется постная продуктовая корзина 2026 года и чего ожидать от цен весной.

Овощи в Великий пост — сколько стоят и будет ли снижение цен

Самой большой статьей расходов могут стать свежие овощи в Великий пост, поскольку в Украине наблюдается уже стабильный рост цен на них. Так, за килограмм огурцов придется заплатить в среднем 205 грн, за помидоры — 137 грн, а грибы стоят около 147 грн.

В Украине растут цены на овощи в Украине растут цены на овощи Фото: Andrew Benjack/Unsplash

Как рассказал директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик в комментарии Фокусу, пока снижения цен на свежие овощи и фрукты не будет, ведь:

ценовой минимум был в сезон урожая, когда продавалась продукция, которая не предусматривала долгосрочного хранения производителями;

зимой и особенно весной (до начала нового сезона) предложение свежих овощей и фруктов сокращается на фоне стабильного спроса, поэтому фактор сезонности здесь наиболее показателен.

значительная часть спроса не компенсируется дешевым импортом из-за сложной логистики во время войны, что значительно удорожает такие товары, а также из-за антидемпинговых ограничений на овощную продукцию из отдельных стран, введенных в 2025 году

"Если рост цен на электроэнергию и графики отключения света не заставили аграриев "выключить" овощехранилища в начале зимы, то сейчас делать это уже нет смысла. Особенно, учитывая тот факт, что с марта начинает работать альтернативная энергетика, которой аграрии пытаются оборудовать свои объекты", — рассказал эксперт.

Виктор Шулик добавил, что аграрный бизнес постепенно расширяет инфраструктуру для долгосрочного хранения продукции. Это позволяет стабильно поставлять овощи в течение всего сезона. В частности, с 2023 года сельскохозяйственные производители уже построили более 12 современных овощехранилищ.

"Сейчас "под риском" преимущественно продукция частных домохозяйств, которая в погребах обычно сохраняет товарный вид только до января-февраля. Однако, как по мне, влияние этого сегмента на общий ценовой баланс не является существенным. Поэтому сейчас я не вижу фундаментальных причин для снижения стоимости продуктовой корзины", — высказался он.

В Украине в ближайшее время, по мнению эксперта, не будут дешеветь овощи

Средние цены на постную продуктовую корзину 2026 года

Кроме овощей и фруктов, значительно "ударят" по кошельку орехи в Великий пост. Самыми дорогими остаются грецкие — 420 грн за килограмм, тогда как арахис стоит около 145 грн.

Даже цены на крупы в Великий пост, которые обычно считают доступными, не являются стабильными. Если рис удерживается на уровне 55 грн/кг, а макароны из твердых сортов пшеницы без добавления яиц — 38 грн, то гречка значительно подорожала.

Согласно данным портала"Минфин", средняя стоимость популярной крупы в этом году составляет 50,82 грн/кг, тогда как в декабре 2025 года средняя цена крупы достигала 44,9 грн/кг, что на 5,5% больше, чем в ноябре (42,5 грн). Поэтому в начале 2026 года темпы роста почти удвоились.

Тем, кто планирует добавить в меню рыбу, нужно быть готовыми заплатить за карпа в среднем 247 грн за килограмм.

Цены на постную продуктовую корзину в 2026 году могут отличаться в зависимости от магазинов Фото: Коллаж: Фокус

Стоимость постной корзины в 2026 году может менять в зависимости от магазина, где вы покупаете товары

Что входит в постную корзину 2026: разрешенные продукты в Великий пост

Во время Великого поста в 2026 году верующие полностью исключают из рациона продукты животного происхождения. Под запретом оказываются мясо, яйца и молочные продукты. Основой меню становятся растительные продукты. В отдельные дни допускается употребление рыбы и масла.

Фокус подготовил таблицу постных продуктов 2026, которые можно включать в ежедневное меню.

Категорія товарів Продукти Овочі картопля, морква, цибуля, капуста, огірки, помідори Фрукти яблука, цитрусові, груші, банани, ківі, гранат, виноград Крупи пшоно, гречка, перловка, рис, булгур, кускус, вівсянка, кукурудзяна, ячна Бобові горох, квасоля, сочевиця Гриби печериці, лисички, білі гриби Сухофрукти родзинки, чорнослив, курага Горіхи волоські, мигдаль, фундук

Для тех, кто не готов полностью отказаться от привычных вкусов, можно обратить внимание на соевые продукты. Например, разрешено потреблять тофу в Великий пост и растительное молоко (овсяное, миндальное, соевое).

Что будет с ценами на молочные и мясные продукты в дальнейшем

Хотя продуктовая корзина на Великий пост не предусматривает молочных продуктов, Виктор Шулик прокомментировал ситуацию и в этом сегменте. По его словам, на рынке мясной и молочной продукции можно будет наблюдать такую тенденцию: стоимость готовых изделий будет расти, но закупочные цены могут снижаться.

Это связано с тем, что весной традиционно увеличивается предложение сырого молока от частных хозяйств. Кроме того, часть производителей сталкивается с нехваткой кормов, и на это оперативно реагируют мясозаготовительные компании.

Напомним, НБУ прогнозирует, что инфляция в 2026 году составит около 7,5%. Эксперты считают, что эти изменения не существенные и вряд ли будут ощутимыми для большинства граждан. В то же время, по словам специалистов, предсказать точный уровень роста цен сложно, ведь главным фактором инфляции и в дальнейшем остается стоимость продуктовой корзины.