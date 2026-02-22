Які продукти входять до пісного раціону і скільки коштує продуктовий кошик на Великий піст 2026 року?

Під час Великого посту віряни дотримуються особливого раціону — без продуктів тваринного походження. Вважається, що пісний продуктовий кошик дешевший за звичайний, адже він не містить м’яса, яєць та молочної продукції. Та, чи дійсно це так? Фокус дослідив, у яку суму обійдеться пісний продуктовий кошик 2026 та чого очікувати від цін навесні.

Овочі у Великий піст — скільки коштують та чи буде зниження цін

Найбільшою статтею витрат можуть стати свіжі овочі у Великий піст, оскільки в Україні спостерігається вже стабільне зростання цін на них. Так, за кілограм огірків доведеться заплатити в середньому 205 грн, за помідори — 137 грн, а гриби коштують близько 147 грн.

Як розповів директор департаменту управління проєктами рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик у коментарі Фокусу, поки зниження цін на свіжі овочі та фрукти не буде, адже:

ціновий мінімум був у сезон урожаю, коли продавалася продукція, яка не передбачала довгострокового зберігання виробниками;

взимку та особливо навесні (до початку нового сезону) пропозиція свіжих овочів і фруктів скорочується на фоні стабільного попиту, тому фактор сезонності тут найбільш показовий.

значна частина попиту не компенсується дешевим імпортом через складну логістику під час війни, що значно здорожчує такі товари, а також через антидемпінгові обмеження на овочеву продукцію з окремих країни, введені у 2025 році

"Якщо зростання цін на електроенергію та графіки відключення світла не змусили аграріїв "вимкнути" овочесховища на початку зими, то зараз робити це вже немає сенсу. Особливо, враховуючи той факт, що з березня починає працювати альтернативна енергетика, якою аграрії намагаються обладнати свої об’єкти", — розповів експерт.

Віктор Шулик додав, що аграрний бізнес поступово розширює інфраструктуру для довгострокового зберігання продукції. Це дає змогу стабільніше постачати овочі протягом усього сезону. Зокрема, від 2023 року сільськогосподарські виробники вже збудували понад 12 сучасних овочесховищ.

"Наразі "під ризиком" переважно продукція приватних домогосподарств, яка у погребах зазвичай зберігає товарний вигляд лише до січня-лютого. Однак, як на мене, вплив цього сегмента на загальний ціновий баланс не є суттєвим. Тому наразі я не бачу фундаментальних причин для зниження вартості продуктового кошика", — висловився він.

В Україні найближчим часом, на думку експерта, не будуть дешевшати овочі

Середні ціни на пісний продуктовий кошик 2026 року

Окрім овочів і фруктів, значно "вдарять" по гаманцю горіхи у Великий піст. Найдорожчими залишаються волоські — 420 грн за кілограм, тоді як арахіс коштує близько 145 грн.

Навіть ціни на крупи у Великий піст, які зазвичай вважають доступними, не є стабільними. Якщо рис утримується на рівні 55 грн/кг, а макарони з твердих сортів пшениці без додавання яєць — 38 грн, то гречка значно здорожчала. Згідно з даними порталу "Мінфін", середня вартість популярної крупи цьогоріч становить 50,82 грн/кг, тоді як у грудні 2025 року середня ціна крупи сягала 44,9 грн/кг, що на 5,5% більше, ніж у листопаді (42,5 грн). Тож на початку 2026 року темпи зростання майже подвоїлися.

Тим, хто планує додати до меню рибу, потрібно бути готовими заплатити за коропа в середньому 247 грн за кілограм.

Ціни на пісний продуктовий кошик у 2026 році можуть відрізнятися залежно від магазинів Фото: Колаж: Фокус

Вартість пісного кошика у 2026 році може змінювати залежно від магазину, де ви купуєте товари

Що входить у пісний кошик 2026: дозволені продукти у Великий піст

Під час Великого поста у 2026 році віряни повністю виключають із раціону продукти тваринного походження. Під забороною опиняються м’ясо, яйця та молочні продукти. Основою меню стають рослинні продукти. В окремі дні допускається вживання риби та олії.

Фокус підготував таблицю пісних продуктів 2026, які можна включати у щоденне меню.

Категорія товарів Продукти Овочі картопля, морква, цибуля, капуста, огірки, помідори Фрукти яблука, цитрусові, груші, банани, ківі, гранат, виноград Крупи пшоно, гречка, перловка, рис, булгур, кускус, вівсянка, кукурудзяна, ячна Бобові горох, квасоля, сочевиця Гриби печериці, лисички, білі гриби Сухофрукти родзинки, чорнослив, курага Горіхи волоські, мигдаль, фундук

Для тих, хто не готовий повністю відмовитися від звичних смаків, можна звернути увагу на соєві продукти. Наприклад, дозволено споживати тофу у Великий піст та рослинне молоко (вівсяне, мигдалеве, соєве).

Що буде з цінами на молочні та м’ясні продукти надалі

Хоча продуктовий кошик на Великий піст не передбачає молочних продуктів, Віктор Шулик прокоментував ситуацію і в цьому сегменті. За його словами, на ринку м’ясної та молочної продукції можна буде спостерігати таку тенденцію: вартість готових виробів буде зростати, але закупівельні ціни можуть знижуватись.

Це пов’язано з тим, що навесні традиційно збільшується пропозиція сирого молока від приватних господарств. Крім того, частина виробників стикається з нестачею кормів, і на це оперативно реагують м’ясозаготівельні компанії.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що інфляція у 2026 році становитиме близько 7,5%. Експерти вважають, що ці зміни не суттєві й навряд чи будуть відчутними для більшості громадян. Водночас, за словами фахівців, передбачити точний рівень зростання цін складно, адже головним чинником інфляції й надалі залишається вартість продуктового кошика.