В Україні за чотири роки ціни зросли на 61%, а окремі категорії товарів стали дорожчими вдвічі, а то й втричі. Поки НБУ намагається втримати інфляцію завдяки допомозі партнерів, реальна купівельна спроможність населення стрімко знижується.

За чотири роки повномасштабної війни ціни в Україні зросли приблизно на 61%. Найбільше подорожчали електроенергія, пальне та тютюнові вироби, а деякі продукти — більш ніж удвічі. Через інфляцію реальна купівельна спроможність доходів українців знижується, а роботодавці ще й затримують виплати. Фокус разом з Центром економічної стратегії з’ясував, як змінилися ціни під час війни і чому дедалі складніше дозволити собі звичні покупки.

Ціни зростають, а зарплата — ні?

Через зростання вартості товарів і послуг реальна купівельна спроможність доходів українців зменшується. Навіть якщо номінально зарплати залишаються на тому ж рівні або трохи зростають, інфляція фактично "з’їдає" частину цих доходів.

Відео дня

Згідно з оцінками, зарплата у 20 тис. грн рік тому сьогодні еквівалентна приблизно 18,5 тис. грн. Відповідно, навіть незначне зростання цін на продукти та інші базові витрати відчуваються сильніше.

До того ж середні зарплати в Україні останнім часом не демонструють стабільного зростання. За даними Державної служби статистики, у січні 2026 року середня заробітна плата по Україні становила 27 975 грн, що на 9,5% менше, ніж у грудні 2025 року (30 926 грн).

Найбільшу зарплату по Україні отримуються мешканці Києва, а найменшу — Чернівецької та Кіровоградської областей

Рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від регіону. Найвищі зарплати традиційно фіксують у столиці, де в середньому платять 43 865 грн на місяць, а у Київській області — 28 598 грн. Водночас у частині регіонів доходи значно нижчі. Найменші середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій області — 19 984 грн та Кіровоградській області — 19 996 грн.

Роботодавці вчасно не виплачують заробітню плату. Станом на 1 лютого 2026 року заборгованість із виплати зарплати сягнула 3,4 млрд грн.

Інфляція в Україні — що сталося з цінами на продукти

В Україні ціни зростають швидше, ніж доходи населення. Інфляція на споживчому ринку у лютому 2026 року становила 1,0% порівняно із січнем, а у річному вимірі досягла 7,6%.

За даними Держстату, вартість овочів в Україні зросла на 13% Фото: Andrew Benjack/Unsplash

Найбільше у лютому подорожчали овочі (13%). Загалом, за даними Держстату, ціни на продукти та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,4%. Підвищення торкнулося багатьох популярних товарів.

Так, з січня по лютий 2026 року подорожчали фрукти на 6,1%, яйця на 3,1%, риба та рибні продукти на 1,7%, хліб і макаронні вироби на 1,5%, соняшникова олія на 1,1%, молоко та безалкогольні напої на 0,4%.

Водночас деякі позиції трохи подешевшали. Зокрема, знизилися ціни на:

м’ясо та м’ясопродукти — 1,2%;

цукор — 0,9%;

вершкове масло — 0,4%;

кисломолочні продукти та сири — 0,3.

Зауважимо: найбільше подорожчання продуктів відбулося у Києві (+1,5%) та Миколаївській області (+1,4%). В Кіровоградській облаті, де найнижча середня зарплата по Україні інфляція склала 1,2%.

Водночас, за даними Держстату, найнижчий показник зростання цін зафіксовано у Житомирській області — 0,06%.

Найвищій рівень інфляції був зафіковий у Києві Фото: Держстат

За період повномасштабної війни ціни на продукти в Україні загалом зросли приблизно на 74%. Найбільше подорожчали фрукти — на 153%, риба та рибні продукти — на 104%, а також вершкове масло — на 95%.

Як пояснили в Центрі економічної стратегії, ціни зросли через слабкі врожаї в окремі роки, значні втрати аграрного виробництва через війну, зокрема через окупацію та мінування земель, у тому числі в Херсонській області, а також порушення логістики та збільшення витрат на виробництво.

Показовим прикладом стрімкого зростання цін є фрукти, зокрема яблука. Якщо у лютому 2019 року за кілограм цього продукту в Україні просили 9,43 грн, то у 2022 році вартість зросла до 12,87 грн. У 2024 році яблука вже продавали в середньому по 23,18 грн, а у 2026 році вартість сягнула 43,04 грн.

Схожа тенденція спостерігається і на ринку риби. У лютому 2019 року кілограм мороженої риби коштував у середньому 75,58 грн. У 2022 році ціна зросла до 103,70 грн, у 2024 році — до 164,87 грн, а у 2026 році українцям доводиться платити вже близько 228,11 грн за кг.

Помітно подорожчало і вершкове масло. Якщо у 2019 році товар коштував в середньому 40,08 грн, то у 2022 році ціна зросла до 56,41 грн. У 2024 році масло вже продавали приблизно по 77,91 грн, а у 2026 році його середня вартість досягла 110,06 грн за 200 грамів.

В ЦЕС також додали, що під час великої війни вартість цигарок зросла на 122%. В основному це сталося через підвищення акцизів на тютюн, що потрібно для наближчення ставок до рівня ЄС.

В Україні найбільше подорожчали овочі

Ціни на продукти продовжать зростати через сезонні фактори. Експерт Денис Марчук розповів Фокусу, що найближчим часом ціни на овочі можуть зрости ще на 10-12%, поки на ринку не з’явиться більша кількість продукції з відкритого ґрунту. Тоді як хліб може подорожчати на 1,5-2%, а м’ясна та молочна продукція — на 3-5%.

Вартість пального в Україні майже подвоїлася Фото: Фокус

Ціни на пальне "тиснуть" на гаманці українців

За останні роки вартість пального в Україні майже подвоїлася, і витрати на заправку авто стають все відчутнішою статтею у сімейному бюджеті.

Так, у 2019 році літр бензину А-95 коштував 34,2 грн, у 2022 році — 58,2 грн, у 2024 році — 61,4 грн, а у 2026 році вже 72,7 грн.

За розрахунками Центру економічної стратегії, з початку повномасштабної війни ціни на бензин, дизель та автомобільний газ зросли на 98%

"До повномасштабного вторгнення серед основних постачальників бензину, дизелю та скрапленого газу були Росія та Білорусь. Після початку війни ці поставки припинилися, і росіяни стали обстрілювати нашу нафтопереробку та інфраструктуру. Нова паливна логістика стала дорожчою, що підвищило ціни", — пояснили в ЦЕС.

Якщо раніше головним драйвером росту були проблеми логістики, то у березні 2026 року ринок сколихнув новий зовнішній фактор — ескалація конфлікту на Близькому Сході. Через це середня ціна бензину А-95 піднялася до 69,14 грн за літр, а дизель подорожчав більш ніж на 12 грн за літр.

Окрім високих цін, на АЗС може виникнути дефіцит пального. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що на березень запаси достатні, проте у квітні ситуація може ускладнитися через нестабільність на світових енергетичних ринках.

За його словами, глобальний ринок пального перебуває у стані високої невизначеності: ціни можуть різко коливатися, зростаючи або падаючи на 20% за один день. Частина постачальників відкладає укладання контрактів, а інші закладають додаткові ризики у ціну, що відбивається на вартості пального для українців.

Попри паніку на ринку, експерти наголошують, що підстав для хвилювання немає. Проте через стрімке зростання цін та повідомлення про ймовірний дефіцит, українці намагаються запастися бензином та дизпальним

Як змінилися тарифи на комунальні послуги

Комунальні послуги залишаються однією з найбільших статей витрат для українців. Лише за час повномасштабної війни тарифи на електроенергію, за даними ЦЕС, зросли на 178%.

Тарифи для населення підвищували двічі: у червні 2023 року до 2,64 грн за кВт·год, а у червні 2024 — до 4,32 грн за кВт·год. В уряді це пояснювали необхідністю відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських обстрілів та зростанням витрат на імпорт електроенергії.

Експерти також не виключають подальшого підвищення тарифів на електроенергію. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, у макропрогнозах уряду закладене зростання ціни до 5,5 грн за кВт·год цього року та поступове підвищення до 7,5 грн протягом кількох років.

Навіть підвищення на 1 грн за кВт·год може збільшити щомісячні витрати домогосподарств на 300-400 грн. Експерт зауважив, що зміни стануть "відчутним фінансовим навантаженням" для українських родин.

Щодо інших комунальних послуг: за останній рік подорожчало управління багатоквартирними будинками — на 2,3%, вивезення сміття — на 1,2%. Водночас тарифи на воду відрізняються залежно від регіону, тому складно визначити, як змінилися ціни.

Ціни на газ і централізоване опалення поки залишаються стабільними через мораторій на підвищення тарифів, який Верховна Рада запровадила у серпні 2022 року.

"Однак, нова програма співпраці з МВФ передбачає поступову відмову від цього мораторію", — зауважили в ЦЕС.

Підвищення споживчих цін на 61% за останні чотири роки, економіст Максим Самойлюк вважає помірним результатом для країни у стані повномасштабної війни. За його словами, це свідчить про значний результат роботи НБУ, адже стримування інфляції є одним із ключових завдань регулятора.

"Але це було б неможливо без тих десятків мільярдів доларів, які наші іноземні партнери щороку вливають в українську економіку. За цих умов ігнорування нашими парламентарями зобов'язань, які взяла на себе Україна і від яких залежить майбутнє фінансування, є великою загрозою для макроекономічної стабільності", 一 пояснює економіст експерт.

Попри все, зростання цін продовжує тиснути на бюджети українців, тоді як підвищення зарплат часто не встигає за інфляцією. Люди змушені змінювати структуру витрат: економити на непродовольчих товарах, відкладати великі покупки та шукати дешевші альтернативи.

При цьому експерти кажуть, що подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від платоспроможності населення, адже саме попит споживачів зрештою визначає, наскільки виробники зможуть підвищувати вартість товарів.

Раніше Фокус писав, що ціни на дизельне пальне на деяких заправках України перевищили 80 грн за літр. Оператори АЗС щодня переглядають вартість бензину та дизпального.