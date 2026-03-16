Навесні ціни на продукти в Україні традиційно починають змінюватися. Поки частина овочів із так званого “борщового набору” дешевшає через надлишок запасів у фермерів, тепличні овочі навпаки дорожчають.

За роки повномасштабної війни вартість продуктів в Україні суттєво зросла. За оцінками економістів у матеріалі "Ефект 61%: українці блискавично біднішають — статистика цін і зарплат", загалом споживчі ціни піднялися приблизно на 61%. Втім, навесні 2026 року на продуктовому ринку з’явилися і зворотні тенденції. Деякі овочі почали дешевшати, тоді як інші, навпаки, продовжують зростати дорожчати.

Ціни на овочі "борщового набору" падають

На продуктовому ринку зафіксовано зниження цін із так званого "борщового набору". Йдеться про картоплю, капусту та моркву. За даними EastFruit, фермери змушені знижувати ціни на продукти, зокрема на картоплю, через слабкий попит на ринку. Крім того, на складах накопичилося багато продукції, якість якої поступово погіршується.

Фермери знижують вартість картоплі через те, що тепліша погода прискорює псування овочів у сховищах Фото: jcomp/Freepik

Експерти пояснюють, що тепліша погода прискорює псування овочів у сховищах. Через це виробники намагаються швидше розпродати запаси, щоб уникнути втрат. У результаті ціни на продукти в Україні у цьому сегменті почали знижуватися.

Станом на 14 березня картопля продавалася приблизно по 6-13 грн за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж на початку місяця. Ба більше, якщо порівнювати з минулим роком, то зараз картопля коштує приблизно на 61% дешевше. Аналітики не виключають, що здешевлення може продовжитися і надалі.

В Україні подешевшали картопля, капуста, морква та буряк

Паралельно падають ціни на продукти харчування й на інші овочі. Зокрема, дешевшають білокачанна капуста, морква та столовий буряк. Також другий тиждень поспіль знижується ціна на пекінську капусту через збільшення пропозиції на ринку.

У середньому ціни на продукти в Україні у цьому сегменті встановлені на такому рівні:

білокачанна капуста — 8-10 грн/кг;

буряк — 9-11 грн/кг;

морква — 10-12 грн/кг;

пекінська капуста — 23-27 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні — які овочі та продовжують дорожчати

Навесні ціни на продукти в Україні змінюються нерівномірно. Поки частина овочів із так званого "борщового набору" дешевшає, теплична продукція навпаки дорожчає. Подібна ситуація спостерігається не перший рік і стала помітною тенденцією під час повномасштабної війни.

Так, в Центрі економічної стратегії повідомили, що за останні чотири роки ціни на продукти в Україні загалом зросли приблизно на 74%. Експерти пояснили, що така динаміка пов’язана зі слабшими врожаями в певні роки, втратою аграрного виробництва через війну, окупацією та мінуванням земель, а також порушенням логістики та зростанням витрат на виробництво.

Крім того, навесні попит на овочі традиційно зростає. Люди частіше купують свіжі інгредієнти для салатів, тому ціни на продукти харчування у цьому сегменті можуть підійматися. За словами експерта Дениса Марчука, поки на ринку не з’явиться більша кількість овочів з відкритого ґрунту, їхня вартість може зрости ще на 10-12%.

За даними EastFruit, найпопулярніші продукти для приготування салату в березні можна придбати за такими цінами:

червоні помідори — 140-155 грн за кг;

огірки — 150-220 грн за кг;

салат — 210-230 грн за кг;

петрушка — 210-225 грн за кг;

часник — 115-130 грн за кг;

кріп — 210-225 грн за кг.

Дорожчають й деякі інші овочі. Наприклад, вартість броколі зросла до 130-140 грн за кг.

Крім того, у продаж почала надходити рання редиска з теплиць. Її ціна становить близько 200-220 грн за кілограм.

За даними Державної служби статистики України, саме овочі стали лідером подорожчання серед продуктів. У лютому вони зросли у ціні приблизно на 13%.

Раніше Фокус також писав, що в Україні за останній рік середня вартість споживчого кошика товарів і послуг підвищилася приблизно на 7-8%. У результаті реальна купівельна спроможність доходів населення поступово скорочується.