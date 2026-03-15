Стиль жизни
"Во Франции овощи дешевле": женщина удивила ценами в Украине (фото)
Одесситка по имени Анжелика показала цены в местном супермаркете на овощи и фрукты. В комментариях украинцы за границей пишут, что там дешевле.
Женщина поделилась результатами своего эксперимента в Instagram, чем вызвала активную дискуссию в комментариях.
Цены на продукты в Украине
"Сколько стоит одинокий банан? Эксперимент в Одессе, март 2026 год", — начала Анжелика.
- Один банан — 13,27 грн;
- огурец — 53,73 грн;
- лимон — 22,86 грн;
- перец — 79,68 грн;
- апельсин — 15,43 грн;
- киви — 12,22 грн;
- яблоко — 11,88 грн;
- томат — 32,44 грн;
- кабачок — 87,60 грн;
- морковь — 5 грн;
- капуста — 13,73 грн;
- луковица — 1,93 грн;
- картофелина — 6,25 грн;
- свекла — 2,33 грн;
- баклажан — 43,78 грн.
Реакция сети
В комментариях украинцы заговорили о якобы более дешевых продуктах в странах ЕС:
- "Капец. Во Франции овощи дешевле".
- "Мне очень нравится жить в Украине, единственное, что хотелось бы не так часто думать о смерти и ценах".
- "Как хорошо, что я обожаю тыкву и свеклу и апельсины. А еще квашеную капусту".
- "Цены как в Канаде. Кое-что даже дороже".
- "Цены практически как в Норвегии".
Відео дня
