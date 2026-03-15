"Во Франции овощи дешевле": женщина удивила ценами в Украине (фото)

Одесситка показала цены в супермаркете на овощи и фрукты

Одесситка по имени Анжелика показала цены в местном супермаркете на овощи и фрукты. В комментариях украинцы за границей пишут, что там дешевле.

Женщина поделилась результатами своего эксперимента в Instagram, чем вызвала активную дискуссию в комментариях.

Цены на продукты в Украине

"Сколько стоит одинокий банан? Эксперимент в Одессе, март 2026 год", — начала Анжелика.

  • Один банан — 13,27 грн;
  • огурец — 53,73 грн;
  • лимон — 22,86 грн;
  • перец — 79,68 грн;
  • апельсин — 15,43 грн;
  • киви — 12,22 грн;
  • яблоко — 11,88 грн;
  • томат — 32,44 грн;
  • кабачок — 87,60 грн;
  • морковь — 5 грн;
  • капуста — 13,73 грн;
  • луковица — 1,93 грн;
  • картофелина — 6,25 грн;
  • свекла — 2,33 грн;
  • баклажан — 43,78 грн.
Реакция сети

В комментариях украинцы заговорили о якобы более дешевых продуктах в странах ЕС:

  • "Капец. Во Франции овощи дешевле".
  • "Мне очень нравится жить в Украине, единственное, что хотелось бы не так часто думать о смерти и ценах".
  • "Как хорошо, что я обожаю тыкву и свеклу и апельсины. А еще квашеную капусту".
  • "Цены как в Канаде. Кое-что даже дороже".
  • "Цены практически как в Норвегии".
