"Во Франции овощи дешевле": женщина удивила ценами в Украине (фото)

Одесситка по имени Анжелика показала цены в местном супермаркете на овощи и фрукты. В комментариях украинцы за границей пишут, что там дешевле.

Женщина поделилась результатами своего эксперимента в Instagram, чем вызвала активную дискуссию в комментариях.

Цены на продукты в Украине

"Сколько стоит одинокий банан? Эксперимент в Одессе, март 2026 год", — начала Анжелика.

Один банан — 13,27 грн;

огурец — 53,73 грн;

лимон — 22,86 грн;

перец — 79,68 грн;

апельсин — 15,43 грн;

киви — 12,22 грн;

яблоко — 11,88 грн;

томат — 32,44 грн;

кабачок — 87,60 грн;

морковь — 5 грн;

капуста — 13,73 грн;

луковица — 1,93 грн;

картофелина — 6,25 грн;

свекла — 2,33 грн;

баклажан — 43,78 грн.

Реакция сети

В комментариях украинцы заговорили о якобы более дешевых продуктах в странах ЕС:

"Капец. Во Франции овощи дешевле".

"Мне очень нравится жить в Украине, единственное, что хотелось бы не так часто думать о смерти и ценах".

"Как хорошо, что я обожаю тыкву и свеклу и апельсины. А еще квашеную капусту".

"Цены как в Канаде. Кое-что даже дороже".

"Цены практически как в Норвегии".

