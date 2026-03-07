Блогер сравнил цены в Польше и Украине: где на самом деле дешевле жить (фото)

Двое украинцев сравнили цены на базовые потребности в Польше и Украине. Один из них находился в Кривом Роге, а другой — в Варшаве.

Мужчины сходили в магазины одежды, продуктов, аптеку и не только. Они также обратили внимание на среднюю зарплату в двух странах.

Цены в Польше и Украине на одежду

В Кривом Роге куртка в одном из популярных магазинов стоила 3740 грн (со скидкой).

Кофта — 1490 грн (со скидкой).

Брюки — 1890 грн (со скидкой).

Футболка — 1190 грн.

Кроссовки — 5990 грн.

В Варшаве (нет оригинального магазина, только аутлет) кроссовки — 85 долларов (3700 грн).

Кофта — 47 долларов (2 тысячи грн).

Брюки — 33 доллара (1400 грн).

Куртка — 79 долларов (3400 грн).

Футболка — 22 доллара (почти тысяча грн).

Сравнили цены на одежду в брендовом магазине Фото: YouTube

Цены на АЗС

В Украине за 95 евро — 63.99 грн за литр (видео снималось до сильного повышения цен на фоне событий на Ближнем Востоке).

В Польше — 1.66 долларов (72 грн).

Цены на АЗС Фото: YouTube

Цены на продукты

В Украине хлеб стоит около 20 грн.

Молоко — 60 грн.

Десяток яиц — 85 грн.

Куриное филе — 19,40 грн за 100 гр.

Огурцы — 199 грн за кг.

Томат — 139 грн за кг.

Бананы — 64,90 грн за кг.

Апельсины — 62,90 грн за кг.

Масло — 85 грн.

Кофе — 539 грн за баночку.

Кока-кола — 28 грн за пол-литра.

Десяток яиц — 85 грн Фото: YouTube

В Польше тем временем помидоры — 26.99 злотых за кг (318 грн).

Огурцы — 14.99 злотых за кг (177 грн).

Бананы — 6.99 злотых за кг (82 грн).

Апельсины — 9.99 злотых за кг (118 грн).

Десяток яиц — 13.99 злотых (165 грн).

Молоко — 4,29 злотых (50 грн).

Куриное филе кусочками — 5,66 (66 грн).

Хлеб — 5,19 злотых (61 грн).

Кока-кола — 5,49 злотых (65 грн).

Кофе — 28,99 (342 грн).

Масло — 10,99 (130 грн).

Продукты в Польше Фото: YouTube

Цены в аптеках

В Украине марлевая повязка — 7,50 грн.

Антисептик — 45 грн.

Витаминки — 12 грн.

Увлажняющий крем — 47 грн.

В Польше марлевая повязка — 5 злотых (60 грн).

Крем — 18 злотых (212 грн).

Антисептик — 50 злотых (590 грн).

Витаминки — 14 злотых (165 грн).

Гаджеты и прочее

Новый iPhone в Украине — 90 тысяч гривен (на один терабайт). В Польше — 8300 злотых (97 тысяч грн).

Бигмак меню — 232 грн. В Варшаве — 32.90 злотых (388 грн).

Аренда квартиры в Киеве — самая дешевая — 5 тысяч грн (но она без ремонта). Самое дешевое жилье в Варшаве (комната) — 1100 злотых (13 тысяч грн).

"Если очень сложное положение, то в Киеве можно найти квартиру дешевле, чем в Варшаве, но будут и условия хуже", — говорит автор видео.

Мобильный тариф в Украине — 500 грн. В Польше — 35 злотых (413 грн).

А средняя заработная плата в Украине — около 30 тысяч гривен, что практически вдвое меньше, чем в Польше.

