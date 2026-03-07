Блогер сравнил цены в Польше и Украине: где на самом деле дешевле жить (фото)
Двое украинцев сравнили цены на базовые потребности в Польше и Украине. Один из них находился в Кривом Роге, а другой — в Варшаве.
Мужчины сходили в магазины одежды, продуктов, аптеку и не только. Они также обратили внимание на среднюю зарплату в двух странах.
Цены в Польше и Украине на одежду
В Кривом Роге куртка в одном из популярных магазинов стоила 3740 грн (со скидкой).
- Кофта — 1490 грн (со скидкой).
- Брюки — 1890 грн (со скидкой).
- Футболка — 1190 грн.
- Кроссовки — 5990 грн.
В Варшаве (нет оригинального магазина, только аутлет) кроссовки — 85 долларов (3700 грн).
- Кофта — 47 долларов (2 тысячи грн).
- Брюки — 33 доллара (1400 грн).
- Куртка — 79 долларов (3400 грн).
- Футболка — 22 доллара (почти тысяча грн).
Цены на АЗС
В Украине за 95 евро — 63.99 грн за литр (видео снималось до сильного повышения цен на фоне событий на Ближнем Востоке).
В Польше — 1.66 долларов (72 грн).
Цены на продукты
В Украине хлеб стоит около 20 грн.
- Молоко — 60 грн.
- Десяток яиц — 85 грн.
- Куриное филе — 19,40 грн за 100 гр.
- Огурцы — 199 грн за кг.
- Томат — 139 грн за кг.
- Бананы — 64,90 грн за кг.
- Апельсины — 62,90 грн за кг.
- Масло — 85 грн.
- Кофе — 539 грн за баночку.
- Кока-кола — 28 грн за пол-литра.
В Польше тем временем помидоры — 26.99 злотых за кг (318 грн).
- Огурцы — 14.99 злотых за кг (177 грн).
- Бананы — 6.99 злотых за кг (82 грн).
- Апельсины — 9.99 злотых за кг (118 грн).
- Десяток яиц — 13.99 злотых (165 грн).
- Молоко — 4,29 злотых (50 грн).
- Куриное филе кусочками — 5,66 (66 грн).
- Хлеб — 5,19 злотых (61 грн).
- Кока-кола — 5,49 злотых (65 грн).
- Кофе — 28,99 (342 грн).
- Масло — 10,99 (130 грн).
Цены в аптеках
В Украине марлевая повязка — 7,50 грн.
- Антисептик — 45 грн.
- Витаминки — 12 грн.
- Увлажняющий крем — 47 грн.
В Польше марлевая повязка — 5 злотых (60 грн).
- Крем — 18 злотых (212 грн).
- Антисептик — 50 злотых (590 грн).
- Витаминки — 14 злотых (165 грн).
Гаджеты и прочее
Новый iPhone в Украине — 90 тысяч гривен (на один терабайт). В Польше — 8300 злотых (97 тысяч грн).
Бигмак меню — 232 грн. В Варшаве — 32.90 злотых (388 грн).
Аренда квартиры в Киеве — самая дешевая — 5 тысяч грн (но она без ремонта). Самое дешевое жилье в Варшаве (комната) — 1100 злотых (13 тысяч грн).
"Если очень сложное положение, то в Киеве можно найти квартиру дешевле, чем в Варшаве, но будут и условия хуже", — говорит автор видео.
Мобильный тариф в Украине — 500 грн. В Польше — 35 злотых (413 грн).
А средняя заработная плата в Украине — около 30 тысяч гривен, что практически вдвое меньше, чем в Польше.
