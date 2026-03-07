Блогер порівняв ціни в Польщі та Україні: де насправді дешевше жити (фото)
Двоє українців порівняли ціни на базові потреби в Польщі та Україні. Один з них перебував у Кривому Розі, а інший — у Варшаві.
Чоловіки сходили в магазини одягу, продуктів, аптеку і не тільки. Вони також звернули увагу на середню зарплату у двох країнах.
Ціни в Польщі та Україні на одяг
У Кривому Розі куртка в одному з популярних магазинів коштувала 3740 грн (зі знижкою).
- Кофта — 1490 грн (зі знижкою).
- Штани — 1890 грн (зі знижкою).
- Футболка — 1190 грн.
- Кросівки — 5990 грн.
У Варшаві (немає оригінального магазину, лише аутлет) кросівки — 85 доларів (3700 грн).
- Кофта — 47 доларів (2 тисячі грн).
- Штани — 33 долари (1400 грн).
- Куртка — 79 доларів (3400 грн).
- Футболка — 22 долари (майже тисяча грн).
Ціни на АЗС
В Україні за 95 євро — 63.99 грн за літр (відео знімалося до сильного підвищення цін на фоні подій на Близькому Сході).
У Польщі — 1.66 доларів (72 грн).
Ціни на продукти
В Україні хліб коштує близько 20 грн.
- Молоко — 60 грн.
- Десяток яєць — 85 грн.
- Куряче філе — 19,40 грн за 100 гр.
- Огірки — 199 грн за кг.
- Томат — 139 грн за кг.
- Банани — 64,90 грн за кг.
- Апельсини — 62,90 грн за кг.
- Олія — 85 грн.
- Кава — 539 грн за баночку.
- Кока-кола — 28 грн за пів літра.
У Польщі тим часом помідори — 26.99 злотих за кг (318 грн).
- Огірки — 14.99 злотих за кг (177 грн).
- Банани — 6.99 злотих за кг (82 грн).
- Апельсини — 9.99 злотих за кг (118 грн).
- Десяток яєць — 13.99 злотих (165 грн).
- Молоко — 4,29 злотих (50 грн).
- Куряче філе шматочками — 5,66 (66 грн).
- Хліб — 5,19 злотих (61 грн).
- Кока-кола — 5,49 злотих (65 грн).
- Кава — 28,99 (342 грн).
- Олія — 10.99 (130 грн).
Ціни в аптеках
В Україні марлева повʼязка — 7,50 грн.
- Антисептик — 45 грн.
- Вітамінки — 12 грн.
- Зволожувальний крем — 47 грн.
У Польщі марлева повʼязка — 5 злотих (60 грн).
- Крем — 18 злотих (212 грн).
- Антисептик — 50 злотих (590 грн).
- Вітамінки — 14 злотих (165 грн).
Гаджети та інше
Новий iPhone в Україні — 90 тисяч гривень (на один терабайт). У Польщі — 8300 злотих (97 тисяч грн).
Бігмак меню — 232 грн. У Варшаві — 32.90 злотих (388 грн).
Оренда квартири в Києві — найдешевша — 5 тисяч грн (але вона без ремонту). Найдешевше житло у Варшаві (кімната) — 1100 злотих (13 тисяч грн).
"Якщо дуже складне становище, то в Києві можна знайти квартиру дешевше, ніж у Варшаві, але будуть і умови гірші", — каже автор відео.
Мобільний тариф в Україні — 500 грн. У Польщі — 35 злотих (413 грн).
А середня заробітна плата в Україні — близько 30 тисяч гривень, що практично вдвічі менше, ніж у Польщі.
