Блогер порівняв ціни в Польщі та Україні: де насправді дешевше жити (фото)

Двоє українців порівняли ціни на базові потреби в Польщі та Україні. Один з них перебував у Кривому Розі, а інший — у Варшаві.

Чоловіки сходили в магазини одягу, продуктів, аптеку і не тільки. Вони також звернули увагу на середню зарплату у двох країнах.

Ціни в Польщі та Україні на одяг

У Кривому Розі куртка в одному з популярних магазинів коштувала 3740 грн (зі знижкою).

Кофта — 1490 грн (зі знижкою).

Штани — 1890 грн (зі знижкою).

Футболка — 1190 грн.

Кросівки — 5990 грн.

У Варшаві (немає оригінального магазину, лише аутлет) кросівки — 85 доларів (3700 грн).

Кофта — 47 доларів (2 тисячі грн).

Штани — 33 долари (1400 грн).

Куртка — 79 доларів (3400 грн).

Футболка — 22 долари (майже тисяча грн).

Порівняли ціни на одяг у брендовому магазині Фото: YouTube

Ціни на АЗС

В Україні за 95 євро — 63.99 грн за літр (відео знімалося до сильного підвищення цін на фоні подій на Близькому Сході).

У Польщі — 1.66 доларів (72 грн).

Ціни на АЗС Фото: YouTube

Ціни на продукти

В Україні хліб коштує близько 20 грн.

Молоко — 60 грн.

Десяток яєць — 85 грн.

Куряче філе — 19,40 грн за 100 гр.

Огірки — 199 грн за кг.

Томат — 139 грн за кг.

Банани — 64,90 грн за кг.

Апельсини — 62,90 грн за кг.

Олія — 85 грн.

Кава — 539 грн за баночку.

Кока-кола — 28 грн за пів літра.

Десяток яєць — 85 грн Фото: YouTube

У Польщі тим часом помідори — 26.99 злотих за кг (318 грн).

Огірки — 14.99 злотих за кг (177 грн).

Банани — 6.99 злотих за кг (82 грн).

Апельсини — 9.99 злотих за кг (118 грн).

Десяток яєць — 13.99 злотих (165 грн).

Молоко — 4,29 злотих (50 грн).

Куряче філе шматочками — 5,66 (66 грн).

Хліб — 5,19 злотих (61 грн).

Кока-кола — 5,49 злотих (65 грн).

Кава — 28,99 (342 грн).

Олія — 10.99 (130 грн).

Продукти в Польщі Фото: YouTube

Ціни в аптеках

В Україні марлева повʼязка — 7,50 грн.

Антисептик — 45 грн.

Вітамінки — 12 грн.

Зволожувальний крем — 47 грн.

У Польщі марлева повʼязка — 5 злотих (60 грн).

Крем — 18 злотих (212 грн).

Антисептик — 50 злотих (590 грн).

Вітамінки — 14 злотих (165 грн).

Гаджети та інше

Новий iPhone в Україні — 90 тисяч гривень (на один терабайт). У Польщі — 8300 злотих (97 тисяч грн).

Бігмак меню — 232 грн. У Варшаві — 32.90 злотих (388 грн).

Оренда квартири в Києві — найдешевша — 5 тисяч грн (але вона без ремонту). Найдешевше житло у Варшаві (кімната) — 1100 злотих (13 тисяч грн).

"Якщо дуже складне становище, то в Києві можна знайти квартиру дешевше, ніж у Варшаві, але будуть і умови гірші", — каже автор відео.

Мобільний тариф в Україні — 500 грн. У Польщі — 35 злотих (413 грн).

А середня заробітна плата в Україні — близько 30 тисяч гривень, що практично вдвічі менше, ніж у Польщі.

