Стиль життя
"У Франції овочі дешевші": жінка здивувала цінами в Україні (фото)
Одеситка на імʼя Анжеліка показала ціни в місцевому супермаркеті на овочі та фрукти. У коментарях українці за кордоном пишуть, що там дешевше.
Жінка поділилася результатами свого експерименту в Instagram, чим викликала активну дискусію в коментарях.
Ціни на продукти в Україні
"Скільки коштує самотній банан? Експеримент в Одесі, березень 2026 рік", — почала Анжеліка.
- Один банан — 13,27 грн;
- огірок — 53,73 грн;
- лимон — 22,86 грн;
- перець — 79,68 грн;
- апельсин — 15,43 грн;
- ківі — 12,22 грн;
- яблуко — 11,88 грн;
- томат — 32,44 грн;
- кабачок — 87,60 грн;
- морква — 5 грн;
- капуста — 13,73 грн;
- цибулина — 1,93 грн;
- картоплина — 6,25 грн;
- буряк — 2,33 грн;
- баклажан — 43,78 грн.
Реакція мережі
У коментарях українці заговорили про начебто дешевші продукти в країнах ЄС:
- "Капець. У Франції овочі дешевші".
- "Мені дуже подобається жити в Україні, єдине, що хотілося б не так часто думати про смерть і ціни".
- "Як добре, що я обожнюю гарбуз і буряк і апельсини. А ще квашену капусту".
- "Ціни як в Канаді. Дещо навіть дорожче".
- "Ціни практично як в Норвегії".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка після депортації із США повернулася додому, але тепер боїться за роботу, адже тут низькі зарплати та високі ціни.
- Двоє українців порівняли ціни на базові потреби в Польщі та Україні. Один з них перебував у Кривому Розі, а інший — у Варшаві.
Крім того, українка на імʼя Богдана розповіла про ціни на продукти в Польщі у 2026 році.