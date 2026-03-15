"У Франції овочі дешевші": жінка здивувала цінами в Україні (фото)

Одеситка на імʼя Анжеліка показала ціни в місцевому супермаркеті на овочі та фрукти. У коментарях українці за кордоном пишуть, що там дешевше.

Жінка поділилася результатами свого експерименту в Instagram, чим викликала активну дискусію в коментарях.

Ціни на продукти в Україні

"Скільки коштує самотній банан? Експеримент в Одесі, березень 2026 рік", — почала Анжеліка.

Один банан — 13,27 грн;

огірок — 53,73 грн;

лимон — 22,86 грн;

перець — 79,68 грн;

апельсин — 15,43 грн;

ківі — 12,22 грн;

яблуко — 11,88 грн;

томат — 32,44 грн;

кабачок — 87,60 грн;

морква — 5 грн;

капуста — 13,73 грн;

цибулина — 1,93 грн;

картоплина — 6,25 грн;

буряк — 2,33 грн;

баклажан — 43,78 грн.

Ціни на продукти в Україні Фото: Instagram

Томат коштує понад 30 гривень Фото: Instagram

Перець коштує майже 80 грн Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці заговорили про начебто дешевші продукти в країнах ЄС:

"Капець. У Франції овочі дешевші".

"Мені дуже подобається жити в Україні, єдине, що хотілося б не так часто думати про смерть і ціни".

"Як добре, що я обожнюю гарбуз і буряк і апельсини. А ще квашену капусту".

"Ціни як в Канаді. Дещо навіть дорожче".

"Ціни практично як в Норвегії".

