"У Франції овочі дешевші": жінка здивувала цінами в Україні (фото)

Одеситка показала ціни в супермаркеті на овочі та фрукти | Фото: колаж Фокус

Одеситка на імʼя Анжеліка показала ціни в місцевому супермаркеті на овочі та фрукти. У коментарях українці за кордоном пишуть, що там дешевше.

Жінка поділилася результатами свого експерименту в Instagram, чим викликала активну дискусію в коментарях.

Ціни на продукти в Україні

"Скільки коштує самотній банан? Експеримент в Одесі, березень 2026 рік", — почала Анжеліка.

  • Один банан — 13,27 грн;
  • огірок — 53,73 грн;
  • лимон — 22,86 грн;
  • перець — 79,68 грн;
  • апельсин — 15,43 грн;
  • ківі — 12,22 грн;
  • яблуко — 11,88 грн;
  • томат — 32,44 грн;
  • кабачок — 87,60 грн;
  • морква — 5 грн;
  • капуста — 13,73 грн;
  • цибулина — 1,93 грн;
  • картоплина — 6,25 грн;
  • буряк — 2,33 грн;
  • баклажан — 43,78 грн.
морква ціни
Ціни на продукти в Україні
помідор
Томат коштує понад 30 гривень
перець
Перець коштує майже 80 грн
Реакція мережі

У коментарях українці заговорили про начебто дешевші продукти в країнах ЄС:

  • "Капець. У Франції овочі дешевші".
  • "Мені дуже подобається жити в Україні, єдине, що хотілося б не так часто думати про смерть і ціни".
  • "Як добре, що я обожнюю гарбуз і буряк і апельсини. А ще квашену капусту".
  • "Ціни як в Канаді. Дещо навіть дорожче".
  • "Ціни практично як в Норвегії".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українка на імʼя Богдана розповіла про ціни на продукти в Польщі у 2026 році.