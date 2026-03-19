Зростання цін на пальне та енергоресурси посилює інфляційний тиск. В Нацбанку зробили тривожну заяву.

Найближчими місяцями темпи інфляції в Україні можуть перевищити попередні прогнози Національного банку. Основним фактором ризику залишається здорожчання енергоресурсів на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає "Укрінформ".

За його словами, зростання світових цін на нафту та газ уже впливає на внутрішній ринок і відображається у вартості пального та інших товарів. Саме це може змінити очікувану траєкторію інфляції у бік підвищення порівняно з прогнозом, який регулятор оприлюднив на початку року.

Водночас у Нацбанку наголошують, що подальша динаміка залишається невизначеною і залежатиме від розвитку зовнішніх факторів.

За даними НБУ, у лютому інфляція після періоду сповільнення дещо прискорилася і становила 7,6% у річному вимірі. Базовий показник при цьому залишився стабільним — на рівні 7%.

У регуляторі зазначають, що ціни на пальне, послуги та сирі продукти зростали швидше, ніж очікувалося, тоді як подорожчання оброблених товарів виявилося стриманішим. У підсумку фактична інфляція лише незначно перевищила попередній прогноз, а базова повністю відповідала розрахункам НБУ.

У Нацбанку звернули увагу на погіршення інфляційних очікувань населення. Це пов’язують як із ситуацією в енергетиці на початку року, так і з одночасним зростанням цін на низку повсякденних товарів.

Однак останніми тижнями ситуація в енергетичному секторі дещо стабілізувалася, що, на думку регулятора, може частково стримати подальший ціновий тиск.

У НБУ запевнили, що й надалі підтримуватимуть жорсткі монетарні умови для збереження стабільності валютного ринку та привабливості гривневих інструментів. Це також має допомогти знизити інфляційні очікування.

Ціни на пальне в Україні — актуальна ситуація

Ціна на дизель на українських АЗС може зрости до 90 грн за літр, заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Поки собівартість цього виду пального на кордоні України становить близько 80 грн за літр, що пов'язано з вартістю дизпалива на біржі ICE в Лондоні. Там вона становить вже понад 1300 доларів.

Додамо, що ціни на пальне на АЗС 19 березня вкотре оновили. Середня вартість бензину А-95 по Україні становить понад 70 грн за літр, а дизеля — майже 80 грн.

Ціни на продукти в Україні

Тим часом ціни на продукти також починають змінюватися. Поки частина овочів із так званого "борщового набору" дешевшає через надлишок запасів у фермерів, тепличні овочі навпаки дорожчають.

Ба більше, в Україні рекордно здорожчала гречка. Зростання за рік становило 27,5%, а тенденція подорожчання спостерігається з весни 2024 року. Також підскочили ціни на українські яблука. Вони від січня подорожчали з 31,5 грн/кг до майже 45 грн/кг, рафінована рослинна олія зросла в ціні з 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл, курячі яйця підскочили в ціні з 68,59 грн до 84,35 грн за 10 штук.

