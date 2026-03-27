Наприкінці робочого тижня українська гривня демонструє зміцнення, поки євро та злотий втрачають позиції. Який курс валют 27 березня та що буде далі — читайте в огляді.

Гривня наприкінці тижня продовжила зміцнювати позиції щодо євро та польського злотого, оскільки обидві валюти продемонстрували зниження. Водночас долар показав протилежну динаміку, додавши символічну 1 копійку станом на 27 березня. Про це свідчать дані, які опублікував Національний банк України (НБУ).

Тим часом експерти вже дали прогноз щодо ситуації напочатку квітня. На їхню думку, валютний ринок України залишиться в центрі уваги, але все залишиться під контролем регулятора.

Курс євро на 27 березня

На п’ятницю, 27 березня, регулятор продовжив політику поступового зниження курсу євро. Офіційна вартість європейської валюти встановлена на рівні 50,61 грн, що на 24 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Відео дня

Зазначимо, що за останній робочий тиждень євро незначно подешевшав — з 50,67 грн. Тобто загальне падіння склало лише 6 копійок, попри щоденні коливання.

Офіційний курс долара на 27 березня

Долар наприкінці тижня продемонстрував зовсім мале зростання. Національний банк встановив офіційний курс на рівні 43,88 грн. Іноземна валюта подорожчала лише на 1 копійку.

Важливо

Курс долара наприкінці березня: чого чекати українцям 23-29 числа

За тиждень американська валюта додала 6 копійок. Водночас загальна динаміка свідчить про поступове відновлення позицій гривні після різкого стрибка курсу долара в середині березня.

Курс злотого 27 березня

У п’ятницю курс злотого продовжив знижуватися, що підтримало зміцнення гривні. Нацбанк встановив офіційну ціну польської валюти на рівні 11,84 грн. Злотий подешевшав на 6 копійок.

Прогноз курсу валют — що відбуватиметься з доларом та євро

На початку квітня валютний ринок України залишатиметься в центрі уваги, хоча причин для ажіотажу стає менше. Як зазначив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ, попит на валюту ще буде відчутним, але вже не таким агресивним, як раніше.

"Вирішальну роль у цьому процесі й надалі відіграватимуть імпортери пального, які поки що не вийшли з режиму "страхування ризиків", — розповів банкір у коментарі Фокусу.

Він зауважив, що минулий тиждень показав ефективність стратегії Нацбанку. Завдяки валютним інтервенціям регулятор зняв надлишкову нервозність і не дозволив коливанням курсу перетворитися на додатковий фактор тиску на ринок.

Світовий ринок пального залишається нестабільним, а війна на Близькому Сході створює додаткову невизначеність, через що зростає попит на валюту

"Причина активного попиту зрозуміла: світовий ринок пального залишається нестабільним, а війна на Близькому Сході створює додаткову невизначеність. У такій ситуації імпортери прагнули мінімізувати ризики, завчасно купуючи валюту. Тобто йдеться не про безконтрольний попит, а про доволі прагматичну реакцію бізнесу на зовнішні загрози", — пояснив Тарас Лєсовий.

За його словами, на перетині місяців сценарій збережеться. Він прогнозує, що коридори валютних змін із 30 березня по 5 квітня будуть такими:

долар: 43,5-44,25 грн на міжбанку та 43,5-44,5 грн у готівковому сегменті;

євро: 49,5-52 грн на міжбанку та 50,5-52 грн у готівковому сегменті.

Надаємо, після ескалації конфлікту на Близькому Сході відбулося стрімке зростання курсу долара в Україні. У банках і пунктах обміну іноземна валюта подорожчала до понад 44 гривні. Тоді як європейська валюта почала дешевшати.