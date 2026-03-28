Под давлением импортеров топлива, которые страхуют риски из-за обострения на Ближнем Востоке, курс валют в марте демонстрировал довольно сильные колебания. Однако уже с 30 марта по 5 апреля ситуация несколько стабилизируется, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Курс валют в конце марта — банкир прогнозирует спад ажиотажа

На следующей неделе валютный рынок в Украине будет оставаться под пристальным наблюдением, хотя причин для резкого ажиотажа становится меньше. Спрос на валюту, по словам эксперта, будет еще ощутим, однако уже не столь агрессивный, как раньше. Тарас Лесовой в комментарии Фокусу отметил, что главным драйвером остаются импортеры топлива, которые продолжают работать в режиме "страхования рисков".

Однако, опыт предыдущей недели продемонстрировал эффективность стратегии Национального банка Украины (НБУ). Благодаря валютным интервенциям регулятор не дал рынку разбалансироваться. Это помогло снять излишнюю нервозность и не дало курсовым колебаниям превратиться в самостоятельный фактор давления.

Банкир пояснил, что активный спрос на валюту связан с нестабильностью мирового рынка топлива, а обострение на Ближнем Востоке добавляет неопределенности.

"В такой ситуации импортеры стремились минимизировать риски, заблаговременно покупая валюту. То есть речь идет не о бесконтрольном спросе, а о довольно прагматичной реакции бизнеса на внешние угрозы", — добавил Тарас Лесовой.

Что ожидать в начале апреля

По мнению банкира, на пересечении марта и апреля валютный рынок Украины вероятно продолжит нынешнюю тенденцию. Спрос на валюту будет сдерживаться интервенциями НБУ, что позволит поддерживать курсовое равновесие.

"В то же время важным для рынка станет и решение по учетной ставке. Если в феврале потребительские цены выросли в среднем на 1%, то из-за подорожания топлива по итогам марта они могут подняться еще на 1-1,5%. Это означает, что валютный рынок будет оставаться чувствительным к монетарным сигналам регулятора", — отметил Тарас Лесовой.

Курс евро и доллара: что происходит сейчас

Курс европейской валюты, по словам эксперта, будет определяться не внутренними событиями, а глобальным соотношением доллара к евро. На фоне обострения на Ближнем Востоке доллар вновь приобрел большую значимость в глазах инвесторов как инструмент для сохранения капитала.

Ожидается, что курс в паре доллар/евро будет в пределах 1,15-1,17.

Что будет с курсом валют с 30 марта по 5 апреля — прогноз банкира

В начале апреля украинцы, вероятно, увидят курс доллара около 44 грн, а евро — примерно 51 грн. Эксперт указал на напряжение рынка, но без серьезных потрясений.

В течение ближайшей недели валютные курсы доллара и евро будут оставаться в пределах таких коридоров:

межбанк: доллар — 43,5-44,25 грн, евро — 49,5-52 грн;

наличный рынок: доллар — 43,5-44,5 грн, евро — 50,5-52 грн.

"Традиционно ежедневные курсовые изменения будут на таком уровне: до 0,05-0,15 грн на межбанке, 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в пунктах обмена валют", — считает Тарас Лесовой.

Банкир добавил, что в течение недели курс валют традиционно будет колебаться в пределах 1-1,5% от стартового значения.

