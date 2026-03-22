На фоне введения тарификации услуг системы BankID, Фокус проанализировал, как решения НБУ влияют на курс гривны, банки и экономику Украины в целом.

С июня 2026 года в Украине состоится очередной этап изменений в финансовой системе. Речь идет о введении тарифов на использование BankID. Об этом объявил Национальный банк Украины, который 20 марта отметил годовщину своего основания.

Как заявила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Ольга Васильева, летом Нацбанк планирует ввести тарификацию собственных услуг системы BankID, которая с начала полномасштабного вторжения работала для участников бесплатно.

"Четыре года система работала для вас бесплатно, но мы вводим тарифы на наши услуги", — заявила Васильева во время Ukraine Fintech Week'26 в Киеве.

Отметим, что это решение является лишь одним из многих шагов в многолетней трансформации регулятора, который постепенно перестроил финансовую инфраструктуру страны.

От гривны до цифровых сервисов — все об изменениях НБУ за годы независимости

От становления гривны до современной монетарной политики

С момента создания НБУ в 1991 году ключевой задачей стало формирование независимой денежно-кредитной системы. Одним из важнейших решений было введение гривны 1996 года, что закрепило финансовую независимость Украины.

После кризисов 2000-х и особенно после 2014 года регулятор кардинально изменил подходы к политике. Нацбанк ввел режим инфляционного таргетирования и переход к гибкому валютному курсу. Это позволило сделать экономику более устойчивой к внешним вызовам.

"Очистка" банковской системы

Одной из самых резонансных реформ стала масштабная очистка банковского сектора в 2014-2016 годах. С рынка были выведены десятки неплатежеспособных банков, а требования к капиталу и прозрачности собственности существенно ужесточились.

Этот этап заложил основу для более стабильной банковской системы, способной выдерживать кризисные периоды, в том числе и полномасштабную войну.

Развитие платежной инфраструктуры и цифровизации

В последующие годы НБУ сделал ставку на развитие безналичных расчетов и цифровых сервисов. Была модернизирована система электронных платежей (СЭП), внедрен международный стандарт IBAN, расширены возможности мгновенных платежей.

Система BankID, для которой сейчас вводится тарификация, стала важной частью этой экосистемы. Она позволила интегрировать банки с государственными и коммерческими сервисами и значительно упростила доступ граждан к услугам.

Новые изменения от НБУ

Регуляция небанковского сектора и fintech

В последние годы НБУ также взял на себя надзор за небанковскими финансовыми учреждениями, что позволило унифицировать правила игры на рынке. Параллельно регулятор активно поддерживает развитие финтеха, открывая инфраструктуру для новых игроков и технологий.

Устойчивость во время войны

С 2022 года перед НБУ возникли беспрецедентные вызовы. Регулятор ввел валютные ограничения, зафиксировал курс на начальном этапе вторжения, а затем перешел к режиму управляемой гибкости.

Эти решения позволили избежать финансовой паники, сохранить банковскую систему и обеспечить бесперебойные платежи даже в самые сложные периоды.

Новый этап: платные сервисы как признак зрелости системы

Введение тарифов на BankID, о котором НБУ объявил накануне, является логическим продолжением этой эволюции. После лет бесплатной работы в условиях кризиса система переходит к устойчивому функционированию.

В то же время для граждан доступ к сервисам останется бесплатным. Изменения коснутся только участников рынка.

За более чем три десятилетия Национальный банк преодолел путь от институции, формирующей базовые элементы финансовой системы, до полноценного современного регулятора, который определяет правила игры на рынке, обеспечивает макрофинансовую стабильность и внедряет инновации.

Напомним, Фокус уже сообщал, что в ближайшее время темпы инфляции в Украине, вероятно, превысят предыдущие прогнозы Нацбанка. Основным фактором риска остается подорожание энергоресурсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный, поэтому следует ожидать изменения в траектории инфляции в сторону повышения.