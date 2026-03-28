Валютний ринок в Україні продемонстрував підвищену активність через страхування ризиків імпортерами пального на тлі війни в Ірані. Проте вже з 30 березня по 5 квітня ситуація має покращитися. За прогнозом експертів, курс долара ймовірно триматиметься близько 44 грн.

Під тиском імпортерів пального, які страхують ризики через загострення на Близькому Сході, курс валют в березні демонстрував доволі сильні коливання. Проте вже з 30 березня по 5 квітня ситуація дещо стабілізується, прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Курс валют наприкінці березня — банкір прогнозує спад ажіотажу

Наступного тижня валютний ринок в Україні залишатиметься під пильним наглядом, хоча причин для різкого ажіотажу стає менше. Попит на валюту, за словами експерта, буде ще відчутний, проте вже не настільки агресивний, як раніше. Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу зазначив, що головним драйвером залишаються імпортери пального, які продовжують працювати в режимі “страхування ризиків”.

Активний попит на валюту пов’язаний з нестабільністю світового ринку пального, а загострення на Близькому Сході додає невизначеності

Проте, досвід попереднього тижня продемонстрував ефективність стратегії Національного банку України (НБУ). Завдяки валютним інтервенціям регулятор не дав ринку розбалансуватися. Це допомогло зняти зайву нервозність і не дало курсовим коливанням перетворитися на самостійний фактор тиску.

Банкір пояснив, що активний попит на валюту пов’язаний з нестабільністю світового ринку пального, а загострення на Близькому Сході додає невизначеності.

“У такій ситуації імпортери прагнули мінімізувати ризики, завчасно купуючи валюту. Тобто йдеться не про безконтрольний попит, а про доволі прагматичну реакцію бізнесу на зовнішні загрози”, — додав Тарас Лєсовий.

Що очікувати на початку квітня

На думку банкіра, на перетині березня та квітня валютний ринок України ймовірно продовжить нинішню тенденцію. Попит на валюту стримуватиметься інтервенціями НБУ, що дозволить підтримувати курсову рівновагу.

“Водночас важливим для ринку стане й рішення щодо облікової ставки. Якщо в лютому споживчі ціни зросли в середньому на 1%, то через подорожчання пального за підсумками березня вони можуть піднятися ще на 1-1,5%. Це означає, що валютний ринок залишатиметься чутливим до монетарних сигналів регулятора”, — зауважив Тарас Лєсовий.

Курс євро і долара: що відбувається зараз

Курс європейської валюти, за словами експерта, буде визначатися не внутрішніми подіями, а глобальним співвідношенням долара до євро. На тлі загострення на Близькому Сході долар знову набув більшої значущості в очах інвесторів як інструмент для збереження капіталу.

Очікується, що курс у парі долар/євро буде в межах 1,15-1,17.

Що буде з курсом валют з 30 березня по 5 квітня — прогноз банкіра

На початку квітня українці, ймовірно, побачать курс долара близько 44 грн, а євро — приблизно 51 грн. Експерт вказав на напруження ринку, але без серйозних потрясінь.

Упродовж найближчого тижня валютні курси долара і євро залишатимуться в межах таких коридорів:

міжбанк: долар — 43,5-44,25 грн, євро — 49,5-52 грн;

готівковий ринок: долар — 43,5-44,5 грн, євро — 50,5-52 грн.

“Традиційно щоденні курсові зміни будуть на такому рівні: до 0,05-0,15 грн на міжбанку, 0,1-0,2 грн у банках та до 0,3 грн в пунктах обміну валют”, — вважає Тарас Лєсовий.

Банкір додав, що протягом тижня курс валют традиційно коливатиметься в межах 1-1,5% від стартового значення.

Раніше Фокус писав про те, як українці можуть захистити свої заощадження під час війни, геополітичних ризиків і коливань на світових ринках. За словами експертів, інвестиції в умовах війни та глобальної нестабільності залежать від форс-мажорних подій. Саме вони сьогодні визначають поведінку ринків і допомагають вирішити, куди краще вкладати гроші, щоб не лише зберегти капітал, а й отримати прибуток.

Керівник напряму інвестиційного аналізу та стратегій OTP Capital Тарас Кучер пояснив, що у короткостроковій перспективі інвестори зазвичай віддають перевагу безпечним інструментам. Наприклад, вкладаються в долар, американські казначейські облігації, акції компаній з енергетики та ті, що пов’язані з видобутком дорогоцінних металів.