Як зберегти свої гроші під час геополітичних ризиків, війни та коливання світових ринків? А чи є можливість примножити? Інвестори дедалі частіше шукають "тихі гавані", які дозволять пережити турбулентні періоди без суттєвих втрат.

Інвестиції під час війни та глобальної нестабільності залежать від форс-мажорів. Саме це є ключовим фактором, який сьогодні визначає поведінку ринків, а також, куди краще вкладати гроші, щоб не лише не втратити, а й заробити, пояснює Фокусу фінансовий експерт.

"Наприклад, новий конфлікт на Близькому Сході суттєво впливає на ринок нафти та газу. Зростання вартості енергоресурсів підсилює інфляційний тиск і, як наслідок, гальмує економічну активність у світі", — зазначає керівник напряму інвестиційного аналізу та стратегій OTP Capital Тарас Кучер.

Які активи виграють у кризу

За словами Кучера, у короткостроковій перспективі інвестори традиційно тікають у більш безпечні інструменти. Серед них як долар і казначейські облігації США, акції енергетичних компаній, так і компанії, пов’язані з видобутком дорогоцінних металів.

"Позитивний ефект у короткостроковій перспективі отримують "нафтові" акції, долар та захисні інструменти. Це класична реакція ринку на кризу", — пояснює він.

Окремо експерт виділяє золото, яке традиційно зростає в ціні під час нестабільності.

"У середньостроковій перспективі саме золото та "захисні" активи залишаються ключовими інструментами для збереження капіталу", — додає Кучер.

Натомість найбільше страждають активи, чутливі до економічного циклу. Йдеться про акції компаній, залежних від економічного зростання, ринки, що розвиваються, валюти країн із підвищеним ризиком.

"Під тиском опиняються "циклічні" акції та ринки з високою бетою. Також слабшають валюти emerging markets", — зазначає експерт.

Здорожчання вартості нафти та газу буде створювати додатковий тиск на гривню

Куди вкладати заощадження зараз

Для України глобальні процеси мають прямий ефект через інфляцію та валютний курс.

"Зростання цін на нафту і газ створює додатковий тиск на гривню. Водночас посилення інфляції може змусити НБУ проводити більш жорстку монетарну політику", — пояснює експерт.

Це також може вплинути на дохідність інструментів усередині країни. Передусім зростатимуть ставки за депозитами, підвищуватиметься дохідність ОВДП, а також дорожчатимуть корпоративні облігації.

Долар, євро чи гривня: як правильно зберегти і примножити кошти

У періоди нестабільності долар традиційно зміцнює позиції як глобальна резервна валюта. Євро може бути більш волатильним через внутрішні економічні виклики ЄС.

Водночас гривневі інструменти можуть залишатися привабливими за рахунок високих ставок, але несуть валютний ризик.

Тож, експерти радитьть не ставити все на один актив, а комбінувати різні інструменти:

частину коштів тримати у валюті (передусім у доларі)

розглядати золото як "страховку"

використовувати депозити та ОВДП для стабільного доходу

Головне дійяти за принципом: диверсифікація та готовність до швидких змін, тому що за нинішніх умов йдеться не стільки про максимальний прибуток, скільки про збереження капіталу та мінімізацію ризиків.

Нагадаємо, зарплати громадян в Україні втрачають купівельну спроможність. Інфляція прискорилася до 7,6% річних. Продукти, транспорт і комунальні послуги стрімко дорожчають.

Як раніше повідомив Фокусу експерт Денис Марчук, найближчим часом окремі категорії товарів можуть здорожчати ще більше.

А війна в Ірані "підірвала" курс гривні. Водночас темпи здорожчання пального в Україні почали сповільнюватися.