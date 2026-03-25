Через війну з Іраном, стрибки цін і "Дружбу": ЄС відклав план щодо заборони російської нафти, — Euronews

Прийняття повної заборони на ввезення російської нафти до Європейського Союзу відклали на невизначений час. Причиною стала війна на Близькому Сході, нестабільні ціни і суперечки довкола нафтопроводу "Дружба".

Довгоочікувана пропозиція щодо заборони на нафту РФ була відкладена Єврокомісією, оскільки ситуація на Близькому Сході продовжує колихати енергетичні ринки: ціна бареля нафти марки Brent тримається на позначці у понад 100 доларів. Про це 24 березня повідомило видання Euronews.

Планувалося, що пропозицію представлять 15 квітня. Однак тепер ця дата вилучена з плану, а нової натомість поки що не визначили.

Суперечка з Угорщиною та Словаччиною

На відкладення питання вплинула також ситуація з Угорщиною та Словаччиною щодо нафтопроводу "Дружба". Обидві країни є державами-членами ЄС, які продовжують купувати російську нафту.

Раніше ЄС заборонив імпорт нафти РФ у межах режиму санкцій. Однак їх необхідно поновлювати кожні шість місяців на основі одностайного рішення. Угорщина та Словаччина користуються безстроковим винятком із них.

Відео дня

Законодавчий акт довкола питання повної заборони належить до сфери енергетики, а не зовнішньої політики, тому для його ухвалення потрібна лише кваліфікована більшість, пише видання. Офіційний Брюссель вважає, що постійна заборона сприятиме уникненню вето у подальшому, а також усуне "лазівки", які залишилися.

У межах програми REPowerEU ЄС вже заборонив імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) строком до кінця 2026 року, а також російського трубопровідного газу строком до осені 2027 року. Проте Будапешт та Братислава у відповідь розпочали судові процеси і погрожують розпочати такі ж дії у відповідь на ухвалення заборони щодо імпорту нафти РФ.

Попри розбіжності, у ЄС продовжують наполягати, що країни все ще налаштовані на те, що пропозицію буде ухвалено.

"Я не можу назвати нову дату. Я можу запевнити вас, що ми як і раніше налаштовані на ухвалення цієї пропозиції", — зазначила речниця Комісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Ітконен додала, що повернення до російських ресурсів після закінчення війни в Україні буде "стратегічною помилкою".

