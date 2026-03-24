Путін отримує мільярди: у війні США та Ірану тріумфально перемагає Росія, - Fortune

Поки президент Америки Дональд Трамп та Ізраїль ведуть війну проти Ірану на Близькому Сході, Володимир Путін отримує мільярди. Адже через конфлікт у регіоні різко зросли ціни на нафту.

Російський президент фактично повернув нафту з Росії в центр світового ринку та став головним вигодонабувачем цієї війни. Про це пише Fortune.

У матеріалі йдеться, якщо раніше російська нафта марки Urals продавалася за копійки порівняно з еталоном Brent, то тепер вона майже зрівнялася з нею і коштує близько 100 доларів за барель. Через війну США та Ізраїлю з Іраном частина глобальних поставок нафти опинилася під загрозою. Саме цей фактор жене ціни вгору.

Міжнародні аналітики порахували, що лише за перші два тижні березня РФ заробила близько 7 мільярдів доларів на продажі своїх енергоносіїв.

США послаблюють санкції, а Кремль заробляє

Через ситуацію на ринку адміністрації Дональда Трампа довелося запровадити 30-денне послаблення санкцій на дозвіл щодо купівлі нафти з РФ, яка вже знаходиться у морі.

У Трампа пояснюють, що пішли на цей крок, аби стабілізувати ринок. Але, на думку експертів, навіть короткострокове рішення США відкрило для Росії нові можливості для заробітку.

"Це фактично врятувало доходи Росії від нафти від падіння, причому падіння тривало дуже довго", – каже професор міжнародного бізнесу Університету штату Вічіта Уша Гейлі.

Конфлікт в районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти, різко дестабілізували ринок. Аби стабілізувати ситуацію США зі стратегічних своїх резервів випустили 172 мільйони барелів.

"Найбільшим переможцем" війни з Іраном є Росія

Міжнародні експерти вже прямо називають Москву головним бенефіціаром конфлікту на Близькому Сході. Адже Кремль отримав просто неймовірний шанс поповнити свої доходи після років санкцій і знижок на нафту.

"Зростання цін на нафту зробило Росію найбільшим переможцем у найближчій перспективі від конфлікту з Іраном", — заявила професор Гейлі.

Вже зараз російські чиновники шукають покупців для своєї нафти та відкрито закликають до цього кроку енергетичні компанії. Вони заявляють, що без їхньої нафти світовий ринок не стабільний.

Путін конвертує гроші у зброю: реакція України

Український президент Володимир Зеленський попереджає світ, що зростання доходів у Росії означає більше ресурсів для війни Кремля.

Він переконаний, що зароблені гроші від продажу нафти, Кремля прямо конвертує у зброю, яка використовується проти України.

Аналітики також скептично ставляться до спроб Сполучених Штатів Америки, які через послаблення санкцій проти нафти РФ, хочуть збільшити глобальні поставки нафти та стабілізувати ринок. А поки цей крок вже дав фінансовий перепочинок економіці РФ – і може змінити баланс сил не тільки на енергетичному ринку, а й у війні.

Нагадаємо, що 23 березня світові ціни на нафту одномоментно впали на понад 13% після заяви Дональда Трампа щодо Ірану. Станом на день 23 березня ф’ючерси на нафту Brent впали приблизно на 17 доларів (майже 15%) — до рівня орієнтовно 96 доларів за барель. Американська нафта WTI також подешевшала — на 13 доларів (приблизно 13,5%), до 85,28 доларів за барель.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки відкладають удари по іранських електростанціях на п’ять днів — у зв’язку з початком переговорів. Президент США дав наказ армії зупинитися 23 березня.