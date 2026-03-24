Путин получает миллиарды: в войне США и Ирана триумфально побеждает Россия, — Fortune

Пока президент Америки Дональд Трамп и Израиль ведут войну против Ирана на Ближнем Востоке, Владимир Путин получает миллиарды. Ведь из-за конфликта в регионе резко выросли цены на нефть.

Российский президент фактически вернул нефть из России в центр мирового рынка и стал главным выгодоприобретателем этой войны. Об этом пишет Fortune.

В материале говорится, если раньше российская нефть марки Urals продавалась за копейки по сравнению с эталоном Brent, то теперь она почти сравнялась с ней и стоит около 100 долларов за баррель. Из-за войны США и Израиля с Ираном часть глобальных поставок нефти оказалась под угрозой. Именно этот фактор гонит цены вверх.

Международные аналитики посчитали, что только за первые две недели марта РФ заработала около 7 миллиардов долларов на продаже своих энергоносителей.

США ослабляют санкции, а Кремль зарабатывает

Из-за ситуации на рынке администрации Дональда Трампа пришлось ввести 30-дневное ослабление санкций на разрешение по покупке нефти из РФ, которая уже находится в море.

У Трампа объясняют, что пошли на этот шаг, чтобы стабилизировать рынок. Но, по мнению экспертов, даже краткосрочное решение США открыло для России новые возможности для заработка.

"Это фактически спасло доходы России от нефти от падения, причем падение продолжалось очень долго", — говорит профессор международного бизнеса Университета штата Вичита Уша Гейли.

Конфликт в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, резко дестабилизировали рынок. Чтобы стабилизировать ситуацию США из стратегических своих резервов выпустили 172 миллиона баррелей.

"Самым большим победителем" войны с Ираном является Россия

Международные эксперты уже прямо называют Москву главным бенефициаром конфликта на Ближнем Востоке. Ведь Кремль получил просто невероятный шанс пополнить свои доходы после лет санкций и скидок на нефть.

"Рост цен на нефть сделал Россию самым большим победителем в ближайшей перспективе от конфликта с Ираном", — заявила профессор Хейли.

Уже сейчас российские чиновники ищут покупателей для своей нефти и открыто призывают к этому шагу энергетические компании. Они заявляют, что без их нефти мировой рынок не стабилен.

Путин конвертирует деньги в оружие: реакция Украины

Украинский президент Владимир Зеленский предупреждает мир, что рост доходов в России означает больше ресурсов для войны Кремля.

Он убежден, что заработанные деньги от продажи нефти, Кремль прямо конвертирует в оружие, которое используется против Украины.

Аналитики также скептически относятся к попыткам Соединенных Штатов Америки, которые из-за ослабления санкций против нефти РФ, хотят увеличить глобальные поставки нефти и стабилизировать рынок. А пока этот шаг уже дал финансовую передышку экономике РФ — и может изменить баланс сил не только на энергетическом рынке, но и в войне.

Напомним, что 23 марта мировые цены на нефть одномоментно упали более чем на 13% после заявления Дональда Трампа по Ирану. По состоянию на день 23 марта фьючерсы на нефть Brent упали примерно на 17 долларов (почти 15%) — до уровня ориентировочно 96 долларов за баррель. Американская нефть WTI также подешевела — на 13 долларов (примерно 13,5%), до 85,28 долларов за баррель.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки откладывают удары по иранским электростанциям на пять дней — в связи с началом переговоров. Президент США дал приказ армии остановиться 23 марта.