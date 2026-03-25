Из-за войны с Ираном, скачков цен и "Дружбы": ЕС отложил план по запрету российской нефти, — Euronews

Принятие полного запрета на ввоз российской нефти в Европейский Союз отложили на неопределенное время. Причиной стала война на Ближнем Востоке, нестабильные цены и споры вокруг нефтепровода "Дружба".

Долгожданное предложение о запрете на нефть РФ было отложено Еврокомиссией, поскольку ситуация на Ближнем Востоке продолжает колебать энергетические рынки: цена барреля нефти марки Brent держится на отметке более 100 долларов. Об этом 24 марта сообщило издание Euronews.

Планировалось, что предложение представят 15 апреля. Однако теперь эта дата изъята из плана, а новой взамен пока не определили.

Спор с Венгрией и Словакией

На откладывание вопроса повлияла также ситуация с Венгрией и Словакией по нефтепроводу "Дружба". Обе страны являются государствами-членами ЕС, которые продолжают покупать российскую нефть.

Ранее ЕС запретил импорт нефти РФ в рамках режима санкций. Однако их необходимо возобновлять каждые шесть месяцев на основе единогласного решения. Венгрия и Словакия пользуются бессрочным исключением из них.

Законодательный акт вокруг вопроса полного запрета относится к сфере энергетики, а не внешней политики, поэтому для его принятия требуется только квалифицированное большинство, пишет издание. Официальный Брюссель считает, что постоянный запрет будет способствовать избежанию вето в дальнейшем, а также устранит оставшиеся "лазейки".

В рамках программы REPowerEU ЕС уже запретил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) сроком до конца 2026 года, а также российского трубопроводного газа сроком до осени 2027 года. Однако Будапешт и Братислава в ответ начали судебные процессы и угрожают начать такие же действия в ответ на принятие запрета на импорт нефти РФ.

Несмотря на разногласия, в ЕС продолжают настаивать, что страны все еще настроены на то, что предложение будет принято.

"Я не могу назвать новую дату. Я могу заверить вас, что мы по-прежнему настроены на принятие этого предложения", — отметила пресс-секретарь Комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

Итконен добавила, что возвращение к российским ресурсам после окончания войны в Украине будет "стратегической ошибкой".

