"Незначительная прибыль": в США оценили, сколько заработает РФ из-за смягчения санкций

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о том, что Россия не сможет много заработать из-за снятия санкций США против нефти РФ. По его оценкам, речь идет о незначительной прибыли.

При этом он отмечает, что ослабление санкций позволит стабилизировать цены на нефть в мире, из-за чего Россия дальше будет терять средства. Об этом Бессент заявил в интервью CBS News.

Общие доходы от ослабления санкций для России увеличатся примерно на 2 миллиарда долларов, сообщил Бессент. В то же время он не уточнил, о доходах за какой период идет речь — за 10 дней после ослабления или об общем прогнозе.

При этом 2 миллиарда долларов, по словам Бессента, это бюджет России на один день.

"Суть в том, что лучше? Получит ли Россия больше денег, если нефть стоит $150, и они получают 70% от этого, это $105, или если нефть остается ниже $100? То есть они получают меньше денег. Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составляет $2 миллиарда, что равно одному дню бюджета Российской Федерации", — заявил он.

При этом, по словам министра финансов, основным каналом экспорта российской нефти остается Китай, который покупает более 90%.

Ослабление санкций США против российской нефти — что известно

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Зато в Кремле заявили, что интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

После этого Владимир Зеленский заявил, что благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов.