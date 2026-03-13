В РФ заявили о желании помочь в стабилизации ситуации на мировом энергорынке. Для этого там предлагают вернуть на рынок значительные объемы российской нефти.

При этом в Кремле предупреждают, что если нестабильная ситуация на энергорынке будет продолжаться, это может привести к кризису. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует издание "ТАСС".

По словам Пескова, сейчас интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают. В частности он отметил "попытки США смягчить санкции против нефтяной отрасли РФ", что якобы свидетельствует о попытке Вашингтона стабилизировать энергетические рынки.

Заявления Пескова относительно российско-украинской войны

Представитель Путина также заявил, что в России не боятся, что из-за войны в Иране США сместят фокус от завершения российско-украинской войны. Он отметил усилия США по урегулированию "кризиса в Украине".

Кроме того, он сообщил, что Россия готова к проведению нового раунда трехсторонних переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном, однако сейчас там ожидают определенности относительно места и даты проведения.

В то же время Песков в очередной раз заявил, что в Европе "не прозрели относительно неонацистской сущности киевского режима", хотя и отметил, что в ЕС и раньше были те, кто "мыслит трезво".

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.