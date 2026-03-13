"Наші інтереси збігаються": в Кремлі відреагували на послаблення санкцій США проти нафти РФ

У РФ заявили про бажання допомогти у стабілізації ситуації на світовому енергоринку. Для цього там пропонують повернути на ринок значні обсяги російської нафти.

При цьому в Кремлі попереджають, що якщо нестабільна ситуація на енергоринку продовжуватиметься, це може призвести до кризи. Про це заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує видання "ТАСС".

За словами Пєскова, наразі інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються. Зокрема він відзначив "спроби США пом'якшити санкції проти нафтової галузі РФ", що нібито свідчить про спробу Вашингтона стабілізувати енергетичні ринки.

Заяви Пєскова щодо російсько-української війни

Речник Путіна також заявив, що в Росії не бояться, що через війну в Ірані США змістять фокус від завершення російсько-української війни. Він відзначив зусилля США щодо врегулювання "кризи в Україні".

Крім того, він повідомив, що Росія готова до проведення нового раунду тристоронніх перемовин між Києвом, Москвою та Вашингтоном, однак наразі там очікують на визначеність щодо місця та дати проведення.

Водночас Пєсков вчергове заявив, що в Європі "не прозріли щодо неонацистської сутності київського режиму", хоча й зауважив, що в ЄС й раніше були ті, хто "мислить тверезо".

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.