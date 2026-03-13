Зеленский рассказал, сколько денег на войну получит РФ после ослабления санкций США

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ослабление американских санкций против российской нефти существенно поможет финансированию войны РФ.

По оценкам президента, благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Ради достижения настоящей безопасности и прочного мира надо преодолеть блокирование 20-го пакета санкций ЕС против России. Тем более на фоне решения Америки об ослаблении санкций против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море. Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну около 10 миллиардов долларов. Это точно не помогает миру", — заявил Зеленский.

Отдельно глава государства подчеркнул, что снятие санкций против России укрепит ее военные возможности, ведь средства от продажи энергоресурсов Москва направляет на производство оружия. Эти деньги, в частности, идут на изготовление дронов, которые массово применяют против Украины, и в других регионах.

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Зато в Кремле заявили, что интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.