Зеленський розповів, скільки грошей на війну отримає РФ після послаблення санкцій США

Президент України Володимир Зеленський попередив, що послаблення американських санкцій проти російської нафти суттєво допоможе фінансуванню війни РФ.

За оцінками президента, завдяки продажу нафти Росія зможе додатково витрачати на війну в Україні близько 10 мільярдів доларів. Про це глава держави сказав під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Заради досягнення справжньої безпеки та тривалого миру треба подолати блокування 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Тим більше на фоні рішення Америки про послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах у морі. Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру", — заявив Зеленський.

Окремо глава держави наголосив, що зняття санкцій проти Росії зміцнить її військові можливості, адже кошти від продажу енергоресурсів Москва спрямовує на виробництво зброї. Ці гроші, зокрема, йдуть на виготовлення дронів, які масово застосовують проти України, і в інших регіонах.

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Натомість у Кремлі заявили, що інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.