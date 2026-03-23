"Незначний прибуток": у США оцінили, скільки заробить РФ через пом'якшення санкцій

Очільник американського Мінфіну Скотт Бессент заявив про те, що Росія не зможе багато заробити через зняття санкцій США проти нафти РФ. За його оцінками, йдеться про незначний прибуток.

При цьому він наголошує, що послаблення санкцій дозволить стабілізувати ціни на нафту у світі, через що Росія далі втрачатиме кошти. Про це Бессент заявив в інтерв’ю CBS News.

Загальні прибутки від послаблення санкцій для Росії збільшаться приблизно на 2 мільярди доларів, повідомив Бессент. Водночас він не уточнив, про прибутки за який період йдеться — за 10 днів після послаблення чи про загальний прогноз.

При цьому 2 мільярди доларів, за словами Бессента, це бюджет Росії на один день.

"Суть у тому, що краще? Чи отримає Росія більше грошей, якщо нафта коштує $150, і вони отримують 70% від цього, це $105, чи якщо нафта залишається нижче $100? Тобто вони отримують менше грошей. Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить $2 мільярди, що дорівнює одному дню бюджету Російської Федерації", — заявив він.

При цьому, за словами міністра фінансів, основним каналом експорту російської нафти залишається Китай, який купує понад 90%.

Послаблення санкцій США проти російської нафти — що відомо

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Натомість у Кремлі заявили, що інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що завдяки продажу нафти Росія зможе додатково витрачати на війну в Україні близько 10 мільярдів доларів.