Курс евро бьет исторические рекорды и уже подходит к отметке 52 грн. Параллельно растет и злотый, который также демонстрирует максимумы. Что стало причиной таких скачков и как формируется курс валют в Украине — Фокус выяснил вместе с экспертами.

На валютном рынке Украины — новый этап роста курса иностранных валют. Евро с середины апреля регулярно растет, обновляет исторические максимумы и уже приближается к отметке 52 грн. Параллельно рекордные показатели устанавливает и злотый, а курс доллара превышает 44 грн. Фокус узнал у экспертов причины девальвации гривны.

Доллар — ориентир для других валют

Текущие колебания на валютном рынке привязаны к доллару. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в комментарии Фокусу объяснил, что Нацбанк официально устанавливает курс именно для американской валюты, тогда как другие определяет через кросс-курс доллара к соответствующим валютам.

Відео дня

"Курс гривны к евро считается довольно легко: берется курс гривны к доллару и умножается на кросс-курс доллара к евро. В результате получаете показатель подорожания евро к доллару, что автоматически влияет и на соотношение гривны к евро", — рассказал экономист.

По словам Олега Пендзина, Национальный банк Украины напрямую устанавливает только курс гривны к доллару, тогда как все остальные валюты рассчитываются через кросс-курсы

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин также сообщил, что подорожание евро прежде всего объясняется его укреплением на мировых рынках. По словам специалиста, валюта в последнее время заметно росла относительно доллара.

"Рынки ожидают, что из-за ускорения инфляции Европейский центральный банк перейдет к более жесткой монетарной политике. Это делает евро более привлекательным для инвесторов и, соответственно, подталкивает его курс к росту. Однако, я считаю, что повышение ставок сейчас не является лучшим решением", — высказался эксперт в комментарии Фокусу.

Доллар является ориентиром для установления курса других валют

НБУ реже вмешивается в валютный рынок

Ситуация на внутреннем рынке Украины лишь усиливает тренд на рост курса евро. По словам финансового аналитика, регулятор в последнее время менее активно влияет на валютный рынок.

"Регулятор начал беречь резервы и меньше присутствует на рынке… Сейчас на межбанковском рынке растет дефицит валюты, прежде всего из-за сокращения продажи валюты со стороны экспортеров. И главный вопрос: насколько долговременной будет эта тенденция, чтобы понять позицию НБУ", — отметил Андрей Шевчишин.

Факторы влияния на курс валют в Украине

Среди факторов, влияющих на курс валют в Украине, эксперты в первую очередь выделяют роль регулятора. Поскольку Нацбанк выступает ключевым продавцом валюты.

НБУ демонстрирует меньшую активность на валютном рынке

"В Украине фактически нет полноценного валютного рынка. Ведь единственным продавцом доллара в стране является регулятор, который, по сути, и определяет курс. То есть Национальный банк Украины сам устанавливает правила игры и, как следствие, не может проиграть", — рассказал Олег Пендзин.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что НБУ сейчас демонстрирует меньшую активность на рынке и большую гибкость, чем раньше.

"Если сравним текущий дефицит валюты на межбанке с предыдущими неделями или с прошлым годом, то увидим, что при тех же параметрах в прошлом году или ранее в этом году НБУ проводил более активную политику и сдерживал давление на гривну. Сейчас регулятор этого не делает. Соответственно, можем представить, что Нацбанк бережет резервы, потому что видит для них риски или более высокий спрос", — отметил эксперт.

На курс валют в Украине влияют решения НБУ и события на Ближнем Востоке

Кроме того, на курс гривны повлияли и внешние факторы. В частности, нестабильность в регионе Персидского залива сказалось на украинском экспорте.

"Проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке ограничили возможности украинских экспортеров. Это означает меньшую валютную выручку и, соответственно, сокращение продажи валюты на межбанке", — рассказал Андрей Шевчишин.

По его словам, на ситуацию влияет и состояние государственного бюджета, где растет дефицит.

"Дефицит сводного бюджета за первый квартал составляет почти 2 млрд гривен. Это создает дополнительные проблемы, ведь требует финансирования. В ближайшее время ожидается возобновление кредитования со стороны ЕС, на которое сейчас рассчитывает рынок", — добавил аналитик.

Стоит ли покупать валюту во время роста курса

Украинцы ищут разные способы, чтобы защитить свои деньги от инфляции. Когда курс валют резко меняется, сразу возникает вопрос: стоит ли сейчас менять гривну на валюту?

Экономист Олег Пендзин советует не поддаваться эмоциям.

"Если вы хотите помочь спекулянтам заработать на ваших деньгах — можете покупать валюту", — высказался эксперт.

В то же время, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, население пока не создает дополнительного давления на рынок.

"Если посмотреть на ситуацию, население фактически не подключилось к этому росту. На наличном рынке нет ажиотажа, все остается относительно стабильным", — рассказал аналитик.

Украинцам советует не поддаваться эмоциям во время валютных колебаний

Впрочем, если оценивать доходность, ситуация меняется не в пользу гривны. Она ослабевает. Курс валют демонстрирует лучшую динамику, чем гривневые инструменты.

"Сравнивая доходность можно увидеть, что валюта сейчас опережает гривневые депозиты из-за инфляции и девальвации. Это частично противоречит заявлениям НБУ о поддержке привлекательности гривневых инструментов", — пояснил Шевчишин.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что краткосрочные скачки курса валют — не повод для панических решений. Нацбанк и в дальнейшем ориентируется на то, чтобы курс валют в долгосрочной перспективе оставался сбалансированным и соразмерным с уровнем инфляции.

Ранее Фокус писал, что в период с 20 по 26 апреля курс доллара будет колебаться в пределах 43,5-44,25 грн, тогда как курс евро будет в диапазоне 49,5-52 грн.