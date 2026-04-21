Евро и польский злотый стремительно дорожают и достигают новых исторических максимумов. Тем временем доллар также демонстрирует рост.

В Украине официальные курсы евро и злотого продолжают демонстрировать рост, что привело к очередным рекордам на валютном рынке. Тем временем дорожает и доллар, который пересек отметку в 44 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Евро обновил исторический максимум

На валютном рынке Украины сохраняется тенденция к стремительному подорожанию евро. Национальный банк постепенно повышает курс европейской валюты с 8 апреля, хотя в отдельные дни фиксировались и незначительные колебания вниз.

На 21 апреля официальный курс евро вырос до 51,89 грн, что на 13 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро на официальном уровне подорожало до 51,89 грн на официальном уровне

Стоит напомнить, что новые исторические максимумы евро начали фиксироваться еще с 15 апреля.

Курс доллара 21 апреля

После длительного периода снижения американская валюта вернулась к постепенному росту. Это привело к тому, что доллар превысил отметку в 44 грн.

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,10 грн. Это на 21 копейку больше, чем в предыдущий день.

Заметим, что исторический максимум сейчас составляет 44,16 грн. Поэтому, доллар вскоре может обновить рекорд, если НБУ и в дальнейшем будет корректировать курс в сторону повышения.

Какой курс злотого в Украине

Постепенный рост демонстрирует и польский злотый. НБУ повысил его официальный курс до 12,26 грн, что на 3 копейки больше, чем раньше.

Валюта снова выросла в цене и установила новый рекорд, продолжая общую тенденцию подорожания иностранных валют на украинском рынке.

Каких изменений ждать на валютном рынке на этой неделе — прогноз банкира

Ключевую роль на рынке валют в Украине продолжит играть Национальный банк. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой рассказал, что регулятор придерживается политики "управляемой гибкости", которая предусматривает контролируемые и умеренные колебания курса. Это позволяет удерживать баланс между спросом и предложением на валютном рынке и избегать резких скачков.

По словам эксперта, разница между курсами покупки и продажи доллара остается небольшой, что свидетельствует об относительной стабильности рынка.

"Наличный сегмент не будет формировать отдельного тренда, а в дальнейшем будет двигаться вслед за безналичным рынком", — рассказал Тарас Лесовой.

Банкир отметил, что в отличие от доллара, курс евро в Украине в значительной степени формируется под влиянием международных процессов. Его динамика зависит не только от гривны и доллара, но и от глобального соотношения валют на мировых рынках. По его словам, события за пределами Украины быстро сказываются на европейской валюте.

"В первую очередь речь идет о событиях на Ближнем Востоке и их влиянии на рынок энергоносителей. Поскольку Европа более чувствительна к возможным энергетическим осложнениям, любое новое обострение может давить на курс евро по отношению к доллару", — пояснил он.

В течение недели доллар будет в пределах 43,5-44,25 грн, а евро — в диапазоне 49,5-52 грн

Эксперт рассказал, что базовый сценарий на период с 20 по 26 апреля предусматривает умеренные колебания без резких изменений. По его мнению, доллар будет в пределах 43,5-44,25 грн, а евро — в диапазоне 49,5-52 грн

Ранее Фокус сообщал, что во втором квартале 2026 года гривна может потерять стоимость примерно на 3,2-4%. Как отметил банкир, ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких факторов, среди которых уровень инфляции и объем международных резервов.