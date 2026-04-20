В Украине евро быстро приближается к отметке 52 грн и вместе со злотым устанавливает новые исторические рекорды.

Очередные рекордные показатели зафиксированы на рынке валют в Украине. Действия Национального банка (НБУ) привели к тому, что исторические максимумы обновили как злотый, так и евро.

Официальный курс доллара

По данным Нацбанка, новая неделя началась с укрепления американской валюты. Официальный курс доллара установлен на уровне 43,89 грн, что на 26 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс евро 20 апреля

Европейская валюта продолжает стремительно дорожать и обновлять исторические максимумы. Регулятор в очередной раз повысил официальный курс.

По состоянию на 20 апреля курс евро составляет 51,76 грн, что на 34 копейки больше, чем ранее. Иностранная валюта стремительно движется к отметке в 52 грн.

Відео дня

Курс злотого

Тенденция к подорожанию коснулась и польского злотого, что привело к обновлению исторического максимума.

Важно

На 20 апреля Нацбанк установил курс злотого на уровне 12,23 грн. Иностранная валюта подорожала на 11 копеек по сравнению с прошлым банковским днем.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был зафиксирован 29 января этого года, когда курс составлял 12,19 грн.

Каким будет курс валют в Украине на этой неделе — прогноз эксперта

На этой неделе в Украине ожидается относительно стабильная ситуация на валютном рынке. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой рассказал, что ключевым фактором для рынка остается политика Нацбанка. Именно благодаря режиму "управляемой гибкости" удается избегать резких скачков курса.

Важно

"Фактически наличный рынок будет подстраиваться под межбанк, а разница между ними не станет причиной для дополнительной тревоги. Стоимость валют на наличном рынке будет соразмерной с безналичными курсами, а сами изменения вряд ли будут иметь хаотичный характер", — рассказал он в комментарии Фокусу.

Банкир пояснил, что курс доллара в Украине прежде всего зависит от внутренних факторов и решений регулятора. Зато евро больше реагирует на глобальные процессы, в частности соотношение пары евро/доллар на мировых рынках.

В то же время события за пределами страны, особенно на Ближнем Востоке, могут быстро влиять на европейскую валюту из-за цен на энергоносители. Рост стоимости нефти усиливает инфляционное давление и может ослаблять евро, тогда как стабильность способствует его укреплению.

Из-за такой зависимости прогноз по евро остается неустойчивым, ведь даже один внешний фактор способен изменить ситуацию. Если же серьезных потрясений не будет, по словам эксперта, соотношение евро к доллару будет колебаться в пределах 1,16-1,17.

Тарас Лесовой прогнозирует, что по базовому сценарию доллар будет в диапазоне 43,5-44,25 грн, тогда как евро может находиться в пределах 49,5-52 грн.

Ранее Фокус сообщал, что курс валют в Украине может меняться под влиянием геополитических факторов. По словам финансового аналитика, выход США из конфликта на Ближнем Востоке без четко определенной и признанной миром победы может ослабить доллар и одновременно создать условия для роста евро.