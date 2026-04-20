В Україні євро швидко наближається до позначки 52 грн і разом зі злотим встановлює нові історичні рекорди.

Чергові рекордні показники зафіксовані на ринку валют в Україні. Дії Національного банку (НБУ) призвели до того, що історичні максимуми оновили як злотий, так і євро.

Офіційний курс долара

За даними Нацбанку, новий тиждень розпочався зі зміцнення американської валюти. Офіційний курс долара встановлено на рівні 43,89 грн, що на 26 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Курс євро 20 квітня

Європейська валюта продовжує стрімко дорожчати та оновлювати історичні максимуми. Регулятор вкотре підвищив офіційний курс.

Станом на 20 квітня курс євро становить 51,76 грн, що на 34 копійки більше, ніж раніше. Іноземна валюта стрімко рухається до позначки в 52 грн.

Курс злотого

Тенденція до подорожчання торкнулася й польського злотого, що призвело до оновлення історичного максимуму.

На 20 квітня Нацбанк встановив курс злотого на рівні 12,23 грн. Іноземна валюта подорожчала на 11 копійок порівняно з минулим банківським днем.

Варто зазначити, що попередній рекорд було зафіксовано 29 січня цього року, коли курс становив 12,19 грн.

Цього тижня в Україні очікується відносно стабільна ситуація на валютному ринку. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий розповів, що ключовим фактором для ринку залишається політика Нацбанку. Саме завдяки режиму "керованої гнучкості" вдається уникати різких стрибків курсу.

"Фактично готівковий ринок підлаштовуватиметься під міжбанк, а різниця між ними не стане причиною для додаткової тривоги. Вартість валют на готівковому ринку буде співмірною з безготівковими курсами, а самі зміни навряд чи матимуть хаотичний характер", — розповів він у коментарі Фокусу.

Банкір пояснив, що курс долара в Україні передусім залежить від внутрішніх чинників і рішень регулятора. Натомість євро більше реагує на глобальні процеси, зокрема співвідношення пари євро/долар на світових ринках.

Водночас події за межами країни, особливо на Близькому Сході, можуть швидко впливати на європейську валюту через ціни на енергоносії. Зростання вартості нафти посилює інфляційний тиск і може послаблювати євро, тоді як стабільність сприяє його зміцненню.

Через таку залежність прогноз щодо євро залишається нестійким, адже навіть один зовнішній фактор здатен змінити ситуацію. Якщо ж серйозних потрясінь не буде, за словами експерта, співвідношення євро до долара коливатиметься в межах 1,16–1,17.

Тарас Лєсовий прогнозує, що за базовим сценарієм долар буде в діапазоні 43,5–44,25 грн, тоді як євро може перебувати в межах 49,5–52 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що курс валют в Україні може змінюватися під впливом геополітичних факторів. За словами фінансового аналітика, вихід США з конфлікту на Близькому Сході без чітко визначеної та визнаної світом перемоги може послабити долар і водночас створити умови для зростання євро.