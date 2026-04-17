Євро вкотре досяг історичного максимуму. На думку банкіра Тараса Лєсового, наступного тижня іноземна валюта може коштувати на рівні 49,5–52 грн.

У п’ятницю, 17 квітня, український валютний ринок знову демонструє висхідну динаміку. Євро вдруге за тиждень оновив історичний максимум, тоді як долар і польський злотий також зросли в ціні. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України.

Курс євро 17 квітня

Офіційний курс євро продовжує впевнено зростати. Станом на 17 квітня регулятор встановив його на рівні 51,42 грн, що на 15 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Європейська валюта вже вдруге за тиждень оновлює історичний максимум. Загалом за останній робочий тиждень євро подорожчало на 52 копійки.

Курс долара в Україні

Висхідна динаміка спостерігається і щодо долара. Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,63 грн, що на 12 копійок більше, ніж раніше.

У тижневому вимірі американська валюта додала 18 копійок, поступово зміцнюючи позиції на ринку після тривалого зниження в ціні.

Курс злотого

Польський злотий також демонструє зростання, хоча і з незначними коливаннями. Офіційний курс на 17 квітня становить 12,12 грн, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Що відбуватиметься на валютному ринку наступного тижня — прогноз банкіра

У період з 20 по 26 квітня валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься відносно стабільним без різких стрибків. Загалом до кінця місяця не прогнозують курсові потрясіння.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ у коментарі Фокусу розповів, що ключову роль і надалі відіграватиме політика НБУ. Через режим “керованої гнучкості” ринок може залишатися збалансованим без різких рухів угору чи вниз.

Ключову роль на валютному ринку Україні відіграє НБУ

“Фактично готівковий ринок підлаштовуватиметься під міжбанк, а різниця між ними не стане причиною для додаткової тривоги. Вартість валют на готівковому ринку буде співмірною з безготівковими курсами, а самі зміни навряд чи матимуть хаотичний характер”, — розповів банкір.

За словами експерта, в Україні курс долара більше залежить від дій регулятора та внутрішніх чинників, тоді як євро насамперед реагує на міжнародні події. Вартість європейської валюти залежатиме від співвідношення пари євро/долар на світових ринках, а також через пару гривня/долар.

Тарас Лєсовий додав, що події за межами України, особливо на Близькому Сході, швидко впливають на євро через ринок енергоносіїв. Зростання цін на нафту посилює інфляцію і тисне на валюту, тоді як стабільність сприяє її зміцненню.

Через цю залежність прогноз щодо євро залишається нестійким, тому навіть один зовнішній фактор може змінити курс. Якщо ситуація не загостриться, співвідношення євро/долар триматиметься в межах 1,16–1,17.

Загалом, банкір прогнозує, що за стабільних умов, наступного тижня долар очікується на рівні 43,5–44,25 грн, а євро — 49,5–52 грн.

Раніше банкір прогнозував, що у другому кварталі 2026 року гривня може послабитися на 3,2–4%. Він зазначав, що ситуація на валютному ринку залежатиме від низки факторів, зокрема рівня інфляції та обсягів міжнародних резервів.