На 15 квітня НБУ підвищив курс євро до рекордного показника, тоді як злотий перевищив позначку в 12 грн.

На валютному ринку України зафіксовано нові цінові піки: євро оновило історичний максимум, а польський злотий вперше за тривалий час перевищив позначку у 12 грн. Водночас до зростання повернувся і долар. Актуальні офіційні курси оприлюднив Національний банк України.

Євро оновило історичний максимум

На 15 квітня регулятор підвищив офіційний курс євро до 51,32 грн. Це стало новим історичним максимумом. Порівняно з минулим банківським днем іноземна валюта подорожчала на 57 копійок.

Зазначимо, що попередній рекорд був зафіксований 19 лютого поточного року. Тоді курс євро становив 51,25 грн.

Який курс долара 15 квітня

Подорожчання також торкнулося і долара. За даними НБУ, офіційний курс американської валюти зріс до 43,49 грн. Порівняно з попереднім банківським днем долар додав 6 копійок.

Курс злотого

Польський злотий продемонстрував більш динамічне зростання. Регулятор встановив офіційний курс на рівні 12,09 грн. За добу злотий подорожчав одразу на 16 копійок.

Яким буде курс долара цього тижня — прогноз банкіра

Валютний ринок України вже майже адаптувався до нового рівня цін після подорожчання пального. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНК Тарас Лєсовий розповів, що в період з 13 по 19 квітня готівковий курс в Україні залишатиметься стабільним і прогнозованим. За його словами, на ринку достатньо валюти, що стримує формування ажіотажного попиту.

"Курс готівкового ринку залишатиметься співмірним міжбанківському. Крім того, весняний сезон сам по собі не стимулює активну купівлю валюти населенням, на відміну від кінця року, коли громадяни отримують бонуси та щорічні премії", — пояснив він.

Проте, Тарас Лєсовий зауважив, що попри відносну внутрішню стабільність, український валютний ринок залишається чутливим до зовнішніх подій. Зокрема, подальша динаміка долара та євро значною мірою залежить від геополітичної ситуації, насамперед розвитку подій на Близькому Сході.

Курс долара в Україні залишатиметься відносно стабільним і формуватиметься насамперед під впливом внутрішньої політики Національний банк України та режиму "керованої гнучкості"

У базовому сценарії експерт прогнозує, що співвідношення пари долар/євро утримуватиметься в межах 1,14–1,16. Водночас у разі загострення конфліктів долар традиційно може зміцнитися як "захисна валюта", тоді як євро опиниться під тиском. У такому випадку курсова пара може знизитися до 1,10–1,12, а в більш кризовому сценарії — навіть до 1,05.

За його словами, для України це означає, що курс долара залишатиметься відносно стабільним і формуватиметься насамперед під впливом внутрішньої політики Національний банк України та режиму "керованої гнучкості".

Натомість євро буде більш залежним від зовнішніх коливань. Навіть незначне зниження європейської валюти до долара може відобразитися на внутрішньому ринку, зокрема, здешевлення пари на 0,02 може призвести до падіння курсу євро приблизно на 0,85–0,90 грн.

Банкір прогнозує, що на готівковому ринку у період з 13 по 19 квітня долар буде коливатися в межах 43,5–44,5 грн, а євро — 50,5–52 грн.

Як вже зазначалося, курс валют в Україні перебуває під тиском геополітики. Фінансовий аналітик розповів, що заява президента США Дональда Трампа про двотижневе перемир’я з Іраном може мати різні наслідки для валюти, зокрема послабити позиції долара.