Основні іноземні валюти почали дешевшати в Україні. Курс євро знизився одразу на 15 копійок.

На валютному ринку формується новий тренд: долар, євро та злотий поступово знижуються в ціні, завдяки чому гривня посилює свої позиції щодо іноземних валют. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Курс злотого

Польський злотий, який протягом минулого тижня демонстрував поступове зміцнення, змінив напрямок руху. На 14 квітня регулятор скоригував курс у бік зниження, й замість подальшого зростання до 12 грн валюта подешевшала.

Офіційний курс НБУ встановлено на рівні 11,93 грн, що на 6 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Курс долара на 14 квітня

Американська валюта продовжує рух у межах низхідного тренду. Національний банк скорегував офіційний курс до 43,43 грн за долар, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше.

Який курс євро встановив НБУ

Євро, як і злотий, після попереднього періоду зростання перейшов до зниження вартості. Валюта подешевшала одразу на 15 копійок. Офіційний курс становить 50,75 грн.

Валютний ринок України уже фактично пристосувався до нового рівня цін, який сформувався після подорожчання пального. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий повідомив, що цей дисбаланс залишається контрольованим і не несе ризиків для курсової стабільності. За його оцінками, розрив між попитом і пропозицією буде на рівні 10–15%.

"Продукти та послуги подорожчали досить швидко, однак зараз економіка функціонує вже в цих нових умовах. Тому повторення різкого курсового імпульсу виглядає малоймовірним", — розповів банкір, додавши, що це зменшує ймовірність різких курсових коливань у найближчій перспективі.

У період з 13 по 19 квітня курс долара перебуватиме близько 44 грн, а євро — орієнтовно 51 грн Фото: pexels.com

Додатковим фактором стабільності є очікування засідання Національного банку України, запланованого на 30 квітня. Ринок уважно стежить за можливими змінами облікової ставки, які можуть вплинути на привабливість гривневих депозитів. За прогнозами, у разі підвищення ставок до 0,5–1 відсоткового пункту це може стимулювати заощадження у національній валюті та зменшити тиск на валютний ринок.

Загалом, на думку банкіра, у період з 13 по 19 квітня валютний ринок України залишатиметься в межах уже сформованих коридорів без суттєвих коливань. Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара перебуватиме близько 44 грн, а євро — орієнтовно 51 грн.

