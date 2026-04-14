Основные иностранные валюты начали дешеветь в Украине. Курс евро снизился сразу на 15 копеек.

На валютном рынке формируется новый тренд: доллар, евро и злотый постепенно снижаются в цене, благодаря чему гривна усиливает свои позиции относительно иностранных валют. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс злотого

Польский злотый, который в течение прошлой недели демонстрировал постепенное укрепление, изменил направление движения. На 14 апреля регулятор скорректировал курс в сторону снижения, и вместо дальнейшего роста до 12 грн валюта подешевела.

Официальный курс установлен на уровне 11,93 грн, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс доллара на 14 апреля

Американская валюта продолжает движение в рамках нисходящего тренда. Национальный банк скорректировал официальный курс до 43,43 грн за доллар, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее.

Какой курс евро установил НБУ

Евро, как и злотый, после предыдущего периода роста перешел к снижению стоимости. Валюта подешевела сразу на 15 копеек. Официальный курс составляет 50,75 грн.

Что будет происходить на валютном рынке на этой неделе — прогноз банкира

Валютный рынок Украины уже фактически приспособился к новому уровню цен, который сформировался после подорожания топлива. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой сообщил, что этот дисбаланс остается контролируемым и не несет рисков для курсовой стабильности. По его оценкам, разрыв между спросом и предложением будет на уровне 10-15%.

"Продукты и услуги подорожали достаточно быстро, однако сейчас экономика функционирует уже в этих новых условиях. Поэтому повторение резкого курсового импульса выглядит маловероятным", — рассказал банкир, добавив, что это уменьшает вероятность резких курсовых колебаний в ближайшей перспективе.

Дополнительным фактором стабильности является ожидание заседания Национального банка Украины, запланированного на 30 апреля. Рынок внимательно следит за возможными изменениями учетной ставки, которые могут повлиять на привлекательность гривневых депозитов. По прогнозам, в случае повышения ставок до 0,5-1 процентного пункта это может стимулировать сбережения в национальной валюте и уменьшить давление на валютный рынок.

В целом, по мнению банкира, в период с 13 по 19 апреля валютный рынок Украины будет оставаться в пределах уже сформированных коридоров без существенных колебаний. Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара будет находиться около 44 грн, а евро — ориентировочно 51 грн.

