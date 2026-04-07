Накануне праздников гривна усиливает позиции, соответственно доллар, евро и злотый дешевеют. Но, как отмечают эксперты, во втором квартале 2026 года нацвалюта может потерять 3,2-4% стоимости.

Валютный рынок Украины демонстрирует укрепление гривны накануне Пасхи. Как сообщал банкир Тарас Лесовой, в этот период украинцы традиционно активно обменивают валюту для повседневных нужд, что временно снижает спрос на доллар и евро. Как следствие, на 8 апреля Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс обеих иностранных валют.

Какой курс доллара 8 апреля

Начиная с 5 апреля, доллар в Украине демонстрирует определенное удешевление. По данным регулятора, 8 апреля официальная стоимость доллара была установлена на уровне 43,49 грн, что на 9 копеек меньше, чем в прошлый банковский день.

Курс евро в Украине

Европейская валюта также немного подешевела. На 8 апреля НБУ установил курс евро на уровне 50,27 грн, снизив его на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс злотого

Официальный курс злотого несколько изменился, но незначительно. НБУ скорректировал его до 11,76 грн. Это 3 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс злотого на 8 апреля составляет 11,76 грн

Что будет с курсом валют во втором квартале 2026 года — прогноз банкира

Валютный рынок Украины во втором квартале будет оставаться более-менее прогнозируемым, а внезапных скачков курса не будет. Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов пояснил в комментарии Фокусу, что благодаря режиму "управляемой гибкости" Нацбанк сможет эффективно реагировать на колебания спроса, в частности через валютные интервенции объемом 3-3,5 млрд долларов в месяц.

По его словам, ситуация будет зависеть от:

текущих угроз для курсовой стабильности;

уровня текущей инфляции;

объемов международных резервов.

"Уже сейчас можно сказать, что валютный рынок будет испытывать давление экономических и геополитических обстоятельств, которые почти всегда увеличивают уровень спроса на валюту. Однако не стоит ожидать, что курсовые показатели могут внезапно подняться вверх или так же неожиданно упасть в "курсовую пропасть". Нацбанк будет внимательно отслеживать ситуацию и будет готов действовать в соответствии с обстоятельствами", — подчеркнул банкир.

Валютный рынок будет испытывать давление экономических и геополитических обстоятельств, которые почти всегда увеличивают уровень спроса на валюту. Однако не стоит ожидать, что курсовые показатели могут внезапно подняться вверх или так же неожиданно упасть в "курсовую пропасть". Нацбанк будет внимательно отслеживать ситуацию и будет готов действовать в соответствии с обстоятельствами

По мнению Сергея Мамедова, во втором квартале гривна может потерять около 3,2-4% своей стоимости из-за нестабильных цен на энергоносители и производных процессов в экономике. Поэтому, во II квартале официальный курс доллара будет в пределах 44-45,5 грн, а евро — 51-52,5 грн.

Он советует гражданам не поддаваться панике, поскольку дефицита наличности нет, а гривневые депозиты могут стать выгодной альтернативой валютным сбережениям.

"К тому же на пике курсовых перипетий риск потерять часть вложенных средств значительно возрастает: на курсовой разнице потери могут достигать до 5% от потраченного эквивалента, ведь курс покупки всегда выше курса продажи", — добавил Сергей Мамедов.

Банкир отметил, что режим "управляемой гибкости" позволяет регулятору гасить ажиотаж и поддерживать баланс между спросом и предложением, сохраняя доверие к гривне.

Напомним, финансист Андрей Шевчишин сделал прогноз курса валют на апрель, учитывая четыре возможных сценария развития событий. Он подчеркнул, что для гривны этот месяц важен не только из-за сезонных колебаний, но и из-за влияния геополитики, внешних финансов и международных решений.