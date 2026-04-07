Напередодні свят гривня посилює позиції, відповідно долар, євро та злотий дешевшають. Та, як зазначають експерти, у другому кварталі 2026 року нацвалюта може втратити 3,2-4% вартості.

Валютний ринок України демонструє зміцнення гривні напередодні Великодня. Як повідомляв банкір Тарас Лєсовий, у цей період українці традиційно активно обмінюють валюту для повсякденних потреб, що тимчасово знижує попит на долар та євро. Як наслідок, на 8 квітня Національний банк України (НБУ) знизив курс обох іноземних валют.

Який курс долара 8 квітня

Починаючи з 5 квітня, долар в Україні демонструє певне здешевлення. За даними регулятора, 8 квітня офіційна вартість долара була встановлена на рівні 43,49 грн, що на 9 копійок менше, ніж минулого банківського дня.

Курс євро в Україні

Європейська валюта також трохи здешевшала. На 8 квітня НБУ встановив курс євро на рівні 50,27 грн, знизивши його на 5 копійок у порівнянні з попереднім днем.

Відео дня

Курс злотого

Офіційний курс злотого дещо змінився, але незначно. НБУ скорегував його до 11,76 грн. Це 3 копійки менше порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс злотого на 8 квітня становить 11,76 грн

Що буде з курсом валют у другому кварталі 2026 року — прогноз банкіра

Валютний ринок України в другому кварталі залишатиметься більш-менш прогнозованим, а раптових стрибків курсу не буде. Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов пояснив у коментарі Фокусу, що завдяки режиму “керованої гнучкості” Нацбанк зможе ефективно реагувати на коливання попиту, зокрема через валютні інтервенції обсягом 3-3,5 млрд доларів на місяць.

За його словами, ситуація буде залежати від:

поточних загроз для курсової стабільності;

рівня поточної інфляції;

обсягів міжнародних резервів.

“Вже зараз можна сказати, що валютний ринок відчуватиме тиск економічних і геополітичних обставин, що майже завжди збільшують рівень попиту на валюту. Однак не варто очікувати, що курсові показники можуть раптово здійнятися вгору чи так само зненацька впасти в “курсове провалля”. Нацбанк уважно відстежуватиме ситуацію і буде готовий діяти відповідно до обставин”, — підкреслив банкір.

На думку Сергія Мамедова, у другому кварталі гривня може втратити близько 3,2-4% своєї вартості через нестабільні ціни на енергоносії та похідні процеси в економіці. Тому, у II кварталі офіційний курс долара буде в межах 44-45,5 грн, а євро — 51-52,5 грн.

Він радить громадянам не піддаватися паніці, оскільки дефіциту готівки немає, а гривневі депозити можуть стати вигідною альтернативою валютним заощадженням.

Опитування Чи довіряєте ви банкам та зберігаєте там кошти? Опитування відкрите до Так, зберігаю більшість заощаджень у банку Частково довіряю, тримаю лише частину коштів Не довіряю, зберігаю гроші готівкою Взагалі не маю заощаджень Голосувати

“До того ж на піку курсових перипетій ризик втратити частину вкладених коштів значно зростає: на курсовій різниці втрати можуть сягати до 5% від витраченого еквівалента, адже курс купівлі завжди вищий за курс продажу”, — додав Сергій Мамедов.

Банкір зауважив, що режим “керованої гнучкості” дозволяє регулятору гасити ажіотаж і підтримувати баланс між попитом та пропозицією, зберігаючи довіру до гривні.

