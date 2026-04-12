Эксперт прогнозирует, что после Пасхи курс доллара будет держаться около 44 грн, а курс евро — около 51 грн.

Валютный рынок в Украине входит в новую неделю без признаков резких колебаний курса доллара и евро. Подробно — в материале Фокуса.

На межбанке спрос будет преобладать над предложением

В середине апреля на межбанковском рынке сохранится тенденция по преобладанию спроса над предложением. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, этот дисбаланс остается контролируемым и не создает рисков для стабильности.

"По предварительным оценкам, разрыв составит 10-15%. Такой показатель не является критическим при условии присутствия на рынке Национального банка Украины (НБУ)", — рассказал он.

Нацбанк останется главным стабилизатором курсовой ситуации. При этом банкир заметил, что в середине апреля объем валютных интервенций могут снизиться 700-800 млн долларов, тогда как в течение марта регулятор привлекал 1-1,3 млрд в неделю.

Сокращение объемов валютных интервенций свидетельствует о постепенном снижении потребности в масштабном вмешательстве на рынке

Валютный рынок адаптировался к новым ценам

Существенным фактором стабильности на валютном рынке станет то, что произошла адаптация к новому уровню цен, который сформировался после подорожания топлива.

"Продукты и услуги подорожали достаточно быстро, однако сейчас экономика функционирует уже в этих новых условиях. Поэтому повторение резкого курсового импульса выглядит маловероятным", — рассказал Тарас Лесовой.

Поскольку рынок уже приспособился к новому уровню цен после подорожания топлива, вероятность резкого скачка курса пока маловероятна

Рынок в ожидании заседания НБУ

Банкир рассказал, что отдельным фактором влияния на курс гривны станет заседание Национального банка 30 апреля. Рынок внимательно следит за возможными решениями по учетной ставке.

Важно

Цены на топливо давят на экономику: НБУ сделал заявление о росте инфляции в Украине

"Это может означать начало нового периода — рост привлекательности депозитов с мая", — сообщил Тарас Лесовой.

По его словам, для населения это может означать рост ставок по гривневым депозитам примерно на 0,5-1 п.п. С учетом текущей инфляции это способно стимулировать сбережения в гривне и, соответственно, уменьшить дополнительный спрос на валюту.

Что будет происходить на наличном рынке — прогноз банкира

В период с 13 по 19 апреля наличный курс в Украине, по оценкам эксперта, будет оставаться стабильным и предсказуемым. На рынке достаточно валюты, поэтому предпосылок для ажиотажного спроса фактически нет.

"Курс наличного рынка будет оставаться соразмерным межбанковскому. Кроме того, весенний сезон сам по себе не стимулирует активную покупку валюты населением, в отличие от конца года, когда граждане получают бонусы и ежегодные премии", — отметил банкир.

Как геополитика будет влиять на курс евро и доллара в Украине

Несмотря на внутреннюю стабильность, курс валют в значительной степени зависит от глобальных процессов. Прежде всего дальнейшее движение доллара и евро зависит от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Тарас Лесовой считает, что в базовом сценарии пара доллар/евро будет сохраняться в пределах 1,14-1,16.

Важно

Курс валют под давлением геополитики — доллар шатается: финансист дал три сценария развития событий

Однако в случае резкого обострения ситуации, в частности при расширении военного конфликта, доллар традиционно может укрепиться как традиционный защитный актив, тогда как евро окажется под давлением. При таком развитии событий соотношение в паре доллар/евро может снизиться до 1,10-1,12, а в более жестком кризисном сценарии — даже до 1,05.

"Для Украины это означает, что курс доллара останется относительно стабильным, поскольку его поведение будет определяться прежде всего внутренней политикой НБУ и режимом "управляемой гибкости"", — рассказал эксперт.

Зато по его словам, курс евро будет более чувствительным к внешним колебаниям. Даже незначительное проседание евро к доллару может сказаться на внутреннем рынке: например, снижение пары на 0,02 способно привести к удешевлению евро в Украине примерно на 0,85-0,90 грн.

Прогноз курса валют с 13 по 19 апреля

В период с 13 по 19 апреля курс валют в Украине будет оставаться в уже сформированных коридорах без резких отклонений. Тарас Лесовой считает, что курс доллара будет около 44 грн, а евро — 51 грн.

На межбанковском рынке ожидаются следующие колебания:

доллар: 43,5-44,25 грн;

евро: 49,5-52 грн.

В сегменте наличного курса диапазоны будут несколько шире:

доллар: 43,5-44,5 грн;

евро: 50,5-52 грн.

Ежедневные колебания будут оставаться минимальными:

до 0,05-0,15 грн на межбанке;

до 0,1-0,2 грн в банках;

до 0,3 грн в обменниках.

Разница между курсами покупки и продажи также не будет выходить за привычные пределы. В частности, на межбанке спред составит до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро, тогда как в банках и пунктах обмена валют он может достигать 0,5-1,3 грн в зависимости от валюты.

В целом, как рассказал банкир, недельные колебания не превысят 1-1,5% от начального курса недели.

Ранее Фокус сообщал, что во втором квартале валютный рынок Украины будет оставаться относительно предсказуемым. Как пояснил банкир Сергей Мамедов, благодаря режиму "управляемой гибкости" Нацбанк сможет оперативно реагировать на изменения спроса, в частности через валютные интервенции.