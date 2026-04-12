Експерт прогнозує, що після Великодня курс долара триматиметься близько 44 грн, а курс євро — близько 51 грн.

Валютний ринок в Україні входить у новий тиждень без ознак різких коливань курсу долара і євро. Докладно - у матеріалі Фокуса..

На міжбанку попит переважатиме над пропозицією

В середині квітня на міжбанківському ринку збережеться тенденція з переваги попиту над пропозицією. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, цей дисбаланс залишається контрольованим і не створює ризиків для стабільності.

“За попередніми оцінками, розрив становитиме 10-15%. Такий показник не є критичним за умови присутності на ринку Національного банку України (НБУ)”, — розповів він.

Нацбанк залишиться головним стабілізатором курсової ситуації. При цьому банкір зауважив, що в середині квітня обсяг валютних інтервенцій можуть знизитися 700-800 млн доларів, тоді як протягом березня регулятор залучав 1-1,3 млрд на тиждень.

Скорочення обсягів валютних інтервенцій свідчить про поступове зниження потреби у масштабному втручанні на ринку

Валютний ринок адаптувався до нових цін

Суттєвим фактором стабільності на валютному ринку стане те, що відбулась адаптація до нового рівня цін, який сформувався після подорожчання пального.

“Продукти та послуги подорожчали досить швидко, однак зараз економіка функціонує вже в цих нових умовах. Тому повторення різкого курсового імпульсу виглядає малоймовірним”, — розповів Тарас Лєсовий.

Оскільки ринок уже пристосувався до нового рівня цін після подорожчання пального, ймовірність різкого стрибка курсу наразі малоймовірна

Ринок в очікуванні засідання НБУ

Банкір розповів, що окремим фактором впливу на курс гривні стане засідання Національного банку 30 квітня. Ринок уважно стежить за можливими рішеннями щодо облікової ставки.

“Це може означати початок нового періоду — зростання привабливості депозитів із травня”, — повідомив Тарас Лєсовий.

За його словами, для населення це може означати зростання ставок за гривневими депозитами приблизно на 0,5-1 в.п. З урахуванням поточної інфляції це здатне стимулювати заощадження у гривні та, відповідно, зменшити додатковий попит на валюту.

Що відбуватиметься на готівковому ринку — прогноз банкіра

У період з 13 по 19 квітня готівковий курс в Україні, за оцінками експерта, залишатиметься стабільним і передбачуваним. На ринку достатньо валюти, тому передумов для ажіотажного попиту фактично немає.

“Курс готівкового ринку залишатиметься співмірним міжбанківському. Крім того, весняний сезон сам по собі не стимулює активну купівлю валюти населенням, на відміну від кінця року, коли громадяни отримують бонуси та щорічні премії”, — зауважив банкір.

Як геополітика впливатиме на курс євро і долара в Україні

Попри внутрішню стабільність, курс валют значною мірою залежить від глобальних процесів. Передусім подальший рух долара та євро залежить від того, як розвиватимуться події на Близькому Сході. Тарас Лєсовий вважає, що у базовому сценарії пара долар/євро зберігатиметься в межах 1,14–1,16.

Однак у разі різкого загострення ситуації, зокрема при розширенні військового конфлікту, долар традиційно може зміцнитися як традиційний захисний актив, тоді як євро опиниться під тиском. За такого розвитку подій співвідношення в парі долар/євро може знизитися до 1,10–1,12, а в більш жорсткому кризовому сценарії — навіть до 1,05.

“Для України це означає, що курс долара залишиться відносно стабільним, оскільки його поведінка визначатиметься насамперед внутрішньою політикою НБУ та режимом “керованої гнучкості””, — розповів експерт.

Натомість за його словами, курс євро буде більш чутливим до зовнішніх коливань. Навіть незначне просідання євро до долара може позначитися на внутрішньому ринку: наприклад, зниження пари на 0,02 здатне призвести до здешевлення євро в Україні приблизно на 0,85–0,90 грн.

Прогноз курсу валют з 13 по 19 квітня

У період з 13 по 19 квітня курс валют в Україні залишатиметься у вже сформованих коридорах без різких відхилень. Тарас Лєсовий вважає, що курс долара буде близько 44 грн, а євро — 51 грн.

На міжбанківському ринку очікуються такі коливання:

долар: 43,5–44,25 грн;

євро: 49,5–52 грн.

У сегменті готівкового курсу діапазони будуть дещо ширшими:

долар: 43,5–44,5 грн;

євро: 50,5–52 грн.

Щоденні коливання залишатимуться мінімальними:

до 0,05–0,15 грн на міжбанку;

до 0,1–0,2 грн у банках;

до 0,3 грн в обмінниках.

Різниця між курсами купівлі та продажу також не виходитиме за звичні межі. Зокрема, на міжбанку спред становитиме до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро, тоді як у банках і пунктах обміну валют він може сягати 0,5–1,3 грн залежно від валюти.

Загалом, як розповів банкір, тижневі коливання не перевищать 1–1,5% від початкового курсу тижня.

Раніше Фокус повідомляв, що у другому кварталі валютний ринок України залишатиметься відносно передбачуваним. Як пояснив банкір Сергій Мамедов, завдяки режиму “керованої гнучкості” Нацбанк зможе оперативно реагувати на зміни попиту, зокрема через валютні інтервенції.