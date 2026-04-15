На 15 апреля НБУ повысил курс евро до рекордного показателя, тогда как злотый превысил отметку в 12 грн.

На валютном рынке Украины зафиксированы новые ценовые пики: евро обновило исторический максимум, а польский злотый впервые за долгое время превысил отметку в 12 грн. В то же время к росту вернулся и доллар. Актуальные официальные курсы обнародовал Национальный банк Украины.

Евро обновило исторический максимум

На 15 апреля регулятор повысил официальный курс евро до 51,32 грн. Это стало новым историческим максимумом. По сравнению с прошлым банковским днем иностранная валюта подорожала на 57 копеек.

Официальный курс евро вырос до 51,32 грн

Отметим, что предыдущий рекорд был зафиксирован 19 февраля текущего года. Тогда курс евро составлял 51,25 грн.

Какой курс доллара 15 апреля

Подорожание также коснулось и доллара. По данным НБУ, официальный курс американской валюты вырос до 43,49 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар прибавил 6 копеек.

Курс злотого

Польский злотый продемонстрировал более динамичный рост. Регулятор установил официальный курс на уровне 12,09 грн. За сутки злотый подорожал сразу на 16 копеек.

Каким будет курс доллара на этой неделе — прогноз банкира

Валютный рынок уже почти адаптировался к новому уровню цен после подорожания топлива. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНК Тарас Лесовой рассказал, что в период с 13 по 19 апреля наличный курс в Украине будет оставаться стабильным и прогнозируемым. По его словам, на рынке достаточно валюты, что сдерживает формирование ажиотажного спроса.

"Курс наличного рынка будет оставаться соразмерным межбанковскому. Кроме того, весенний сезон сам по себе не стимулирует активную покупку валюты населением, в отличие от конца года, когда граждане получают бонусы и ежегодные премии", — пояснил он.

Однако, Тарас Лесовой отметил, что несмотря на относительную внутреннюю стабильность, украинский валютный рынок остается чувствительным к внешним событиям. В частности, дальнейшая динамика доллара и евро в значительной степени зависит от геополитической ситуации, прежде всего развития событий на Ближнем Востоке.

Курс доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным и будет формироваться прежде всего под влиянием внутренней политики Национальный банк Украины и режима "управляемой гибкости"

В базовом сценарии эксперт прогнозирует, что соотношение пары доллар/евро будет удерживаться в пределах 1,14-1,16. В то же время в случае обострения конфликтов доллар традиционно может укрепиться как "защитная валюта", тогда как евро окажется под давлением. В таком случае курсовая пара может снизиться до 1,10-1,12, а в более кризисном сценарии — даже до 1,05.

Черные лебеди валютного рынка: финансист предупредил о возможном апокалиптическом сценарии по курсу доллара

По его словам, для Украины это означает, что курс доллара будет оставаться относительно стабильным и будет формироваться прежде всего под влиянием внутренней политики Национальный банк Украины и режима "управляемой гибкости".

Зато евро будет более зависимым от внешних колебаний. Даже незначительное снижение европейской валюты к доллару может отразиться на внутреннем рынке, в частности, удешевление пары на 0,02 может привести к падению курса евро примерно на 0,85-0,90 грн.

Банкир прогнозирует, что на наличном рынке в период с 13 по 19 апреля доллар будет колебаться в пределах 43,5-44,5 грн, а евро — 50,5-52 грн.

Как уже отмечалось, курс валют в Украине находится под давлением геополитики. Финансовый аналитик рассказал, что заявление президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном может иметь разные последствия для валюты, в частности ослабить позиции доллара.