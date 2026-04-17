Евро в очередной раз достиг исторического максимума. По мнению банкира Тараса Лесового, на следующей неделе курс иностранной валюты может составить 49,5–52 грн.

В пятницу, 17 апреля, украинский валютный рынок снова демонстрирует восходящую динамику. Евро второй раз за неделю обновил исторический максимум, тогда как доллар и польский злотый также выросли в цене. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины.

Курс евро 17 апреля

Официальный курс евро продолжает уверенно расти. По состоянию на 17 апреля регулятор установил его на уровне 51,42 грн, что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Европейская валюта уже второй раз за неделю обновляет исторический максимум. Всего за последнюю рабочую неделю евро подорожало на 52 копейки.

Курс доллара в Украине

Восходящая динамика наблюдается и в отношении доллара. Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,63 грн, что на 12 копеек больше, чем ранее.

Відео дня

В недельном измерении американская валюта прибавила 18 копеек, постепенно укрепляя позиции на рынке после длительного снижения в цене.

Курс злотого

Польский злотый также демонстрирует рост, хотя и с незначительными колебаниями. Официальный курс на 17 апреля составляет 12,12 грн, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Опрос Как вы оцениваете экономическую ситуацию в Украине в 2026 году? Опрос открыт до Скорее стабильная Напряженная, но контролируемая Кризисная Трудно оценить Голосувати

Что будет происходить на валютном рынке на следующей неделе — прогноз банкира

В период с 20 по 26 апреля валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться относительно стабильным без резких скачков. В целом до конца месяца не прогнозируют курсовые потрясения.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА в комментарии Фокусу рассказал, что ключевую роль и в дальнейшем будет играть политика НБУ. Из-за режима "управляемой гибкости" рынок может оставаться сбалансированным без резких движений вверх или вниз.

Ключевую роль на валютном рынке Украины играет НБУ Фото: Из открытых источников

"Фактически наличный рынок будет подстраиваться под межбанк, а разница между ними не станет причиной для дополнительной тревоги. Стоимость валют на наличном рынке будет соразмерной с безналичными курсами, а сами изменения вряд ли будут иметь хаотичный характер", — рассказал банкир.

По словам эксперта, в Украине курс доллара больше зависит от действий регулятора и внутренних факторов, тогда как евро прежде всего реагирует на международные события. Стоимость европейской валюты будет зависеть от соотношения пары евро/доллар на мировых рынках, а также через пару гривна/доллар.

Тарас Лесовой добавил, что события за пределами Украины, особенно на Ближнем Востоке, быстро влияют на евро через рынок энергоносителей. Рост цен на нефть усиливает инфляцию и давит на валюту, тогда как стабильность способствует ее укреплению.

Из-за этой зависимости прогноз по евро остается неустойчивым, поэтому даже один внешний фактор может изменить курс. Если ситуация не обострится, соотношение евро/доллар будет держаться в пределах 1,16-1,17.

В общем, банкир прогнозирует, что при стабильных условиях, на следующей неделе доллар ожидается на уровне 43,5-44,25 грн, а евро — 49,5-52 грн.

Ранее банкир прогнозировал, что во втором квартале 2026 года гривна может ослабнуть на 3,2-4%. Он отмечал, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от ряда факторов, в частности уровня инфляции и объемов международных резервов.