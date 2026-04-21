Євро та польський злотий стрімко дорожчають і досягають нових історичних максимумів. Тим часом долар також демонструє зростання.

В Україні офіційні курси євро та злотого продовжують демонструвати зростання, що призвело до чергових рекордів на валютному ринку. Тим часом дорожчає й долар, який перетнув позначку в 44 грн. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Євро оновив історичний максимум

На валютному ринку України зберігається тенденція до стрімкого подорожчання євро. Національний банк поступово підвищує курс європейської валюти з 8 квітня, хоча в окремі дні фіксувалися й незначні коливання вниз.

На 21 квітня офіційний курс євро зріс до 51,89 грн, що на 13 копійок більше порівняно з попереднім банківським днем.

Варто нагадати, що нові історичні максимуми євро почали фіксуватися ще з 15 квітня.

Курс долара 21 квітня

Після тривалого періоду зниження американська валюта повернулася до поступового зростання. Це призвело до того, що долар перевищив позначку в 44 грн.

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,10 грн. Це на 21 копійку більше, ніж попереднього дня.

Зауважимо, що історичний максимум наразі становить 44,16 грн. Тому, долар незабаром може оновити рекорд, якщо НБУ й надалі коригуватиме курс у бік підвищення.

Який курс злотого в Україні

Поступове зростання демонструє й польський злотий. НБУ підвищив його офіційний курс до 12,26 грн, що на 3 копійки більше, ніж раніше.

Валюта знову зросла в ціні та встановила новий рекорд, продовжуючи загальну тенденцію подорожчання іноземних валют на українському ринку.

Ключову роль на ринку валют в Україні продовжить відігравати Національний банк. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий розповів, що регулятор дотримується політики "керованої гнучкості", яка передбачає контрольовані та помірні коливання курсу. Це дозволяє утримувати баланс між попитом і пропозицією на валютному ринку та уникати різких стрибків.

За словами експерта, різниця між курсами купівлі та продажу долара залишається невеликою, що свідчить про відносну стабільність ринку.

"Готівковий сегмент не формуватиме окремого тренду, а надалі рухатиметься слідом за безготівковим ринком" — розповів Тарас Лєсовий.

Банкір зауважив, що на відміну від долара, курс євро в Україні значною мірою формується під впливом міжнародних процесів. Його динаміка залежить не лише від гривні та долара, а й від глобального співвідношення валют на світових ринках. За його словами, події за межами України швидко позначаються на європейській валюті.

"Передусім ідеться про події на Близькому Сході та їхній вплив на ринок енергоносіїв. Оскільки Європа більш чутлива до можливих енергетичних ускладнень, будь-яке нове загострення може тиснути на курс євро відносно долара", — пояснив він.

Експерт розповів, що базовий сценарій на період з 20 по 26 квітня передбачає помірні коливання без різких змін. На його думку, долар буде у межах 43,5–44,25 грн, а євро — у діапазоні 49,5–52 грн

Раніше Фокус повідомляв, що у другому кварталі 2026 року гривня може втратити вартість приблизно на 3,2–4%. Як зазначив банкір, ситуація на валютному ринку буде залежати від кількох чинників, серед яких рівень інфляції та обсяг міжнародних резервів.