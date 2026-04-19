У період з 20 по 26 квітня курс долара та курс євро в Україні навряд чи зазнають різких змін. За словами банкіра Тараса Лєсового, ринок демонструватиме стабільність, а НБУ й надалі контролюватиме ситуацію.

Новий тиждень на валютному ринку України, ймовірно, мине без різких коливань, адже наразі немає передумов для суттєвих змін. Водночас ситуація з євро залишається більш непередбачуваною: його курс значною мірою залежить від геополітичних подій і може як зміцнюватися, так і втрачати позиції. Натомість долар і надалі визначатиметься переважно внутрішніми економічними чинниками. Фокус дізнався, яким буде курс валют у період з 20 по 26 квітня.

Курс долара в Україні — що впливатиме на валюту

Найближчими днями курс валют в Україні навряд чи зазнає різких змін. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНКУ" Тарас Лєсовий розповів у коментарі Фокусу, що наразі відсутні фактори, які могли б суттєво розхитати курс валют або спровокувати нестабільність.

Відео дня

Важливо

“Ринок не демонструє ознак різких змін. Ситуація наприкінці квітня має досить стабільний вигляд”, — зазначив експерт.

За його словами, вирішальну роль щодо курсу долара в Україні продовжить відігравати Національний банк України (НБУ). Регулятор і надалі дотримуватиметься політики “керованої гнучкості”, який передбачає контрольовані та помірні коливання вартості валюти. Тому, як зазначив Тарас Лєсовий, ринок може й надалі демонструвати збалансованість без різких рухів угору чи вниз.

Дії регулятора дозволяють утримувати баланс між попитом і пропозицією на обмін валют. У результаті різниця між курсом купівлі та продажу залишається незначною. Банкір зауважив, що це є сигналом того, що ситуація на ринку під контролем.

“Готівковий сегмент не формуватиме окремого тренду, а надалі рухатиметься слідом за безготівковим ринком” — повідомив Тарас Лєсовий.

НБУ слідкуватиме за подіями на валютному ринку

Готівковий ринок, як зауважив експерт, орієнтуватиметься на міжбанківський ринок, а розрив між ними не створюватиме додаткових ризиків. Курси валют у готівці залишатимуться близькими до безготівкових показників, а їхні коливання навряд чи матимуть хаотичний характер.

“За такого розвитку подій Нацбанку не доведеться надмірно втручатися у ринок через валютні інтервенції. Це означає, що безготівковий сегмент працюватиме у відносно спокійному режимі, а ринкова ситуація залишатиметься контрольованою”, — додав банкір.

Євро заручник міжнародних процесів

На відміну від долара, курс євро в Україні більшою мірою визначається зовнішніми чинниками. Якщо американська валюта залежить передусім від внутрішньої економічної ситуації та рішень регулятора, то євро реагує на глобальні процеси. Його вартість формується через співвідношення пари євро/долар на світових ринках, а також через пару гривня/долар.

“Саме тому все, що відбувається за межами України, швидко віддзеркалюється на євровалюті. Передусім ідеться про події на Близькому Сході та їхній вплив на ринок енергоносіїв. Оскільки Європа більш чутлива до можливих енергетичних ускладнень, будь-яке нове загострення може тиснути на курс євро відносно долара”, — розповів Тарас Лєсовий.

Він пояснив, що при подорожчанні нафти посилюються ризики інфляції, а разом із цим слабшають і позиції євро. Водночас стабільна ситуація, навпаки, створює передумови для зміцнення валюти.

Важливо

Саме тому прогноз курсу валют щодо євро, за словами експерта, є складнішим і менш передбачуваним. Світові ринки миттєво реагують на новини, і навіть один фактор може змінити динаміку.

“Якщо припустити, що війна на Близькому Сході не отримає нового загострення, а нафтові котирування не підуть угору, то співвідношення євро до долара наступного тижня перебуватиме в межах 1,16–1,17”, — висловився банкір.

Прогноз курсу валют з 20 по 26 квітня

В Україні, за прогнозом експерта, курс валют протягом тижня залишатиметься стабільним і без різких коливань, якщо внутрішні та зовнішні чинники не зазнають суттєвих змін. Базовий сценарій передбачає, що з 20 по 26 квітня курс долара коливатиметься в межах 43,5–44,25 грн, тоді як курс євро перебуватиме у діапазоні 49,5–52 грн.

За базовим сценарієм курс долара в Україні коливатиметься в межах 43,5–44,25 грн

Водночас готівковий курс майже не відриватиметься від міжбанківського. На думку банкіра, там можна буде спостерігати за такими показниками:

міжбанк: 43,5–44,25 грн за долар та 49,5–52 грн за євро;

готівковий ринок: 43,5–44,5 грн за долар та 50,5–52 грн за євро.

Щоденні коливання курсу валют будуть стримані: на міжбанку очікується динаміка в межах 5–15 копійок на день, у банках — до 20 копійок, а в обмінних пунктах — до 30 копійок.

Спреди між купівлею та продажем також залишаться помірними. На міжбанку різниця становитиме до 15 копійок для долара і до 20 копійок для євро. У банках цей показник може сягати 0,5–0,6 грн для долара та до 1 грн для євро, а в обмінниках — до 1 грн на долар та 1,3 грн на євро.

Тарас Лєсовий додав, що середні коливання курсу протягом тижня не перевищуватимуть 1–1,5% від початкового рівня.

Нагадаємо, що в період з 13 по 17 квітня курс валют в Україні двічі оновлював історичні максимуми. В обох випадках йшлося про курс євро. Востаннє рекорд було зафіксовано в останній робочий день тижня, тоді європейська валюта сягнула 51,42 грн.